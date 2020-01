Niederländische und dänische Fregatten sollen zur Unterstützung der französischen Marinemission im Persischen Golf eingesetzt werden Joanne Stocker Die von Frankreich gegen den Iran gerichtete Seemission in der Straße von Hormuz soll Ende des Monats offiziell beginnen, sagte das französische Verteidigungsministerium am Donnerstag. Die von Europa geführte maritime Aufklärungsmission in der Straße von Hormuz (EMASOH) soll Konflikte an der kritischen Einfahrt zum Persischen Golf, der weltweit verkehrsreichsten Schifffahrtsstraße, verhindern. Frankreichs leichte Tarnkappenfregatte Courbet, die bereits der Combined Task Force 150 angegliedert ist, wird für die Mission entsandt, so das Ministerium in seinem am 23. Januar veröffentlichten Wochenbericht. Die Niederlande werden Anfang Februar eine Fregatte entsenden, und Dänemark plant die Entsendung einer Hilfsfregatte zu Beginn des Herbstes. Die volle Einsatzfähigkeit wird voraussichtlich Ende Februar bekannt gegeben. In der vergangenen Woche erklärte das französische Außenministerium, dass acht Nationen der Europäischen Union die neue Marinepatrouille unterstützt hätten. EMASOH wird seinen Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben, wo Frankreich bereits eine ständige militärische Präsenz hat. Im September sagte die dänische Premierministerin Mette Frederiksen, dass ihre Regierung die Möglichkeit eines dänischen Marinebeitrags zu einem internationalen Einsatz von Seestreitkräften in der Straße von Hormuz prüfe. Frankreich sagt, EMASOH "richtet sich nicht gegen einen bestimmten Staat, sondern versucht, die Stabilität der Region zu gewährleisten, indem es eine objektive und autonome Kartierung der regionalen Sicherheitslage definiert und die Freiheit der Schifffahrt bewahrt". Die neue Mission kommt jedenfalls nach monatelangen Spannungen im Persischen Golf mit Angriffen auf ausländische Tanker und Frachtschiffe in den strategisch wichtigen Gewässern. Die USA und ihre europäischen Verbündeten haben den Iran für die Angriffe verantwortlich gemacht, eine Behauptung, die Teheran bestreitet. EMASOH verläuft getrennt von der neuen von den USA geführten maritimen Operation Sentinel mit ähnlichen Zielen. Obwohl das Vereinigte Königreich sich bereits der amerikanischen Mission mit Sitz in Bahrain angeschlossen hat, sind die meisten europäischen Staaten aus Angst, die politischen Bemühungen zur Rettung des Atomdeals mit dem Iran im Jahr 2015 zu untergraben, fern geblieben. Die französische Mission wird Luft- und Seestreitkräfte umfassen und "besteht in der Überwachung ziviler und militärischer Luft- und Seeaktivitäten zum Nutzen der zivilen Schiffahrt", so das Verteidigungsministerium. Im November sagte die französische Armeeministerin Florence Parly, dass eine neue Mission zur Überwachung der Golfgewässer von 10 bis 15 Mitarbeitern des französischen Marinestützpunktes in Abu Dhabi geleitet werden würde. Das Ministerium sagte am Donnerstag, dass das Personal zu Beginn "etwa 15 Personen aus verschiedenen europäischen Ländern" unter französischem Kommando umfassen werde.