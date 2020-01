Amerika hat ein Samson-Problem Unsere Konfrontation mit dem Iran ist Teil einer größeren Selbstüberschätzung unseres Militärs, alle Probleme der Welt zu lösen Andrew J. Bacevich Kritiker des Soleimani-Attentats weisen darauf hin, dass es sich um eine Aktion ohne strategischen Zweck handelte. Sie haben Recht. Aber wir wollen Donald Trump und seiner ständig wechselnden Besetzung von Beratern nicht vorwerfen, dass sie vom Pfad der Vernunft abgekommen sind. Die Vereinigten Staaten sind vor Jahrzehnten vom Weg abgekommen, als Mitglieder der politischen Elite einer Vernarrtheit in die militärische Macht erlagen und dadurch ihre strategische Orientierung verloren. Die aktuelle Krise mit dem Iran rückt etwas ins Blickfeld, das schon längst hätte auffallen müssen: Dieses Land hat ein Samson-Problem. Die Vereinigten Staaten sind zu einem Äquivalent der tragischen Figur aus dem Buch der Richter in der hebräischen Bibel im 21. Jahrhundert geworden: stark, eitel und verdammt (und wir müssen hoffen, dass unsere Nation nicht das letztendliche Schicksal Samsons teilt). Die meisten Menschen kennen zumindest die Umrisse der biblischen Samson-Geschichte: ein mächtiger Krieger, der die Feinde der Israeliten in großer Zahl mit dem Kieferknochen eines Esels und anderen Waffen erschlägt. Nachdem die fesselnde Delilah Samson dazu verführt hat, das Geheimnis seiner außerordentlichen Stärke - sein ungeschorenes Haar - zu enthüllen, endet er leider blind, in Ketten und gefangen im Tempel der Philister. Samson bittet den Herrn, ihm seine Kraft zurückzugeben. Die King James Bibel erklärt, was als nächstes geschieht: "Und er beugte sich mit aller Kraft, und das Haus fiel auf die Herren und auf alle Leute, die darin waren. Die Toten, die er bei seinem Tod tötete, waren also mehr als die, die er in seinem Leben getötet hatte." Es war ein gigantisches Blutbad, und unter den Opfern war der Held selbst. Es ist eine dramatische Geschichte, wie geschaffen für den Film. Die Technicolor-Version von 1949, unter der Regie von Cecil B. DeMille und mit Victor Mature und Hedy Lamarr in den Hauptrollen, bleibt ein Klassiker des Sandalen- und Toga-Genres. Doch ob im Originaltext oder auf Zelluloid, es gibt kein erfreuliches Ende. Samson war ein Narr und sein eigener schlimmster Feind. Etwas ähnliches kann man von den Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten sagen. Als sich zum Beispiel der vor kurzem beendete Schrecken vor einem Krieg mit dem Iran entfaltete, nahm Präsident Trump es auf sich, seine nervösen Mitbürger von der unvergleichlichen Stärke der amerikanischen Streitkräfte zu überzeugen. "So weit, so gut!" twitterte er, mehr als nur ein wenig verfrüht. "Wir haben das mächtigste und am besten ausgerüstete Militär der Welt, bei weitem!" Ich gestehe, dass es diese Ausrufezeichen sind, die mich am meisten beunruhigen. Sie deuten auf eine manische Persönlichkeit hin, die den Ernst des Augenblicks nicht erkennt. Können Sie sich vorstellen, dass Kennedy mitten in der Kubakrise eine vergleichbare Aussage verkündet? Obwohl auch nicht ohne Fehler, verstand Kennedy, wie schnell sich eine Position scheinbarer Stärke auflösen kann. Unser derzeitiger Oberbefehlshaber besitzt kein solches Verständnis. Trumps Vertrauen in das US-Militär, das er mit seinem typischen Toben und seiner Prahlerei zum Ausdruck bringt, scheint keine Grenzen zu kennen. Und obwohl der Präsident und seine Amtskollegen in Teheran bei dieser Gelegenheit einen Weg gefunden haben, um zu vermeiden, dass der Tempel auf uns alle herabgerissen wird, hat seine Leistung kein Vertrauen erweckt. Wir müssen hoffen, dass er in Zukunft mit wenigen vergleichbaren Krisen konfrontiert wird. Man kann nicht sagen, wann sein (und unser) Glück zu Ende gehen könnte. Dennoch sollten wir die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass die Ermordung von General Soleimani nur die jüngste in einer langen Reihe von Aktionen war, bei denen das Vertrauen in Amerikas Militär hinter unüberlegten Entscheidungen ohne strategischen gesunden Menschenverstand stand. Washington ist nach dem Kalten Krieg auf Unbesonnenheit spezialisiert. Im Vergleich zu George W. Bush, der 2003 die Invasion des Irak befahl, und Barack Obama, der 2011 grünes Licht für den Sturz von Muammar Gaddafi in Libyen gab, wirkt Trump wie ein Spieler mit kleinen Einsätzen. Das größere Problem, auf das Trump unsere Aufmerksamkeit lenkt, ist der Militarismus, der die amerikanische politische Klasse durchdringt - die Überzeugung, dass die Anhäufung und Nutzung militärischer Macht das Wesen der so genannten amerikanischen globalen Führung zum Ausdruck bringt. Diese Auffassung ist völlig falsch und war die Quelle endlosen Unheils. Der Kongress erwägt Maßnahmen, die Trump von jeder weiteren Gewaltanwendung gegen den Iran abhalten werden, in der Hoffnung, dadurch einen totalen Krieg zu vermeiden. Das ist alles positiv zu werten. Aber wichtiger wäre, dass unser politisches Establishment sich generell von seiner Vernarrtheit in die militärische Macht entwöhnt. Nur dann können wir ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung in Amerikas nationaler Sicherheitspolitik wiederherstellen.