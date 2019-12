Die 'Afghanistan Papers' bestätigen die schlimmsten Befürchtungen der Kritiker über den längsten Krieg Amerikas

Es ist schwer, mit dem laufenden Amtsenthebungsverfahren um Aufmerksamkeit zu konkurrieren, aber die "Afghanistan Papers" sollten Köpfe rollen (oder explodieren) lassen

Steven Greenhut

Es ist 18 Jahre her, dass die Vereinigten Staaten in Afghanistan einmarschierten, was von offizieller Seite als entscheidende Mission hingestellt wurde, um einen Nährboden für den islamisch-fundamentalistischen Terrorismus zu entwurzeln. Es schockiert Sie überhaupt nicht, wenn Sie erfahren, dass die Dinge nicht ganz so geklappt haben, wie versprochen, und dass die Regierung die Öffentlichkeit wiederholt über den Grad ihres Erfolgs, über den grundlegenden Zweck des Unterfangens und über alles andere in die Irre geführt hat.

Wie ich schon sagte, sind Sie nicht überrascht. So verhält sich die Regierung - nicht viele Leser glaubten damals den Anti-Kriegs-Libertären, wie wir vor solchen Dingen gewarnt haben. Ich bin überrascht, dass es so lange dauerte, bis jemand es bemerkte, und dass die neuesten Beweise - ein akribisch berichtetes Projekt der Washington Post - auf Gähnen stoßen. Es ist schwer, mit dem laufenden Amtsenthebungsverfahren um Aufmerksamkeit zu konkurrieren, aber die "Afghan Papers" sollten Köpfe rollen (oder explodieren) lassen.

Wir haben uns alle in Mitglieder von zankenden High-School-Cliquen verwandelt, die sich gegenseitig in sozialen Medien angreifen und keinen Informationen von anderen vertrauen, aber es gibt Schlimmeres. Ich erinnere mich an den Morgen, als meine Frau mich in den Fernsehraum rief, um das brennende World Trade Center zu sehen. "Äh, ich glaube, ich gehe besser sofort zur Zeitung", sagte ich. Jahrelang nach diesen Anschlägen schienen die Amerikaner vereint, da wir der Regierung vertrauten, ihren Krieg gegen den Terrorismus zu führen. Ein bisschen mehr Zank und Misstrauen wäre vielleicht gut gewesen.

In der Redaktion des Orange County Register haben wir unsere Warnungen vor Verpflichtungen im Ausland herausgegeben - die Kosten an Leben und Ressourcen und die Unmöglichkeit, verarmte Landstriche in moderne Demokratien zu verwandeln. Uns wurde vorgeworfen, dass wir im Grunde schlechte Amerikaner seien. Doch die Konflikte in Afghanistan und im Irak verliefen ziemlich genau so, wie wir und andere Kritiker es vorhergesagt hatten, wie der Bericht der Washington Post in Details zeigt, die einem die Sprache verschlagen.

Die meisten Menschen haben längst erkannt, dass der Irak ein Debakel war. Es war ein Krieg, den wir uns ausgesucht hatten und der wenig mit den Anschlägen vom 11. September zu tun hatte, aber Afghanistan war scheinbar besser zu verteidigen, da die Taliban und die islamischen Fundamentalisten sich dort eindeutig niedergelassen hatten. Aber der Post-Bericht deutet an, dass selbst diese Realität den Schwerpunkt des Krieges nicht deutlich gemacht hat. Die Zeitung durchkämmte Tausende von Seiten von Dokumenten und Hunderte von Interviews, die durch Anfragen auf Akteneinsicht erlangt wurden.

Die Zeitung stellte fest, "dass sich im Laufe des Krieges die Ziele und die Mission ständig änderten und ein Mangel an Glauben an die US-Strategie auf höchster Ebene Wurzeln schlug". Die Verantwortlichen konnten sich nicht einmal über den Zweck des Krieges einigen: Einige wollten das Land in eine Demokratie verwandeln, andere wollten "die afghanische Kultur transformieren und die Rechte der Frauen verbessern" und "wieder andere wollten das regionale Machtgleichgewicht zwischen Pakistan, Indien, Iran und Russland umgestalten". Sie scheiterten in allen Punkten.

Die Arroganz der amerikanischen Beamten hat mich immer wieder erstaunt. Die großangelegten Bemühungen unseres Landes, Teile dieses Landes zu transformieren - der Krieg gegen die Armut, die Große Gesellschaft - sind spektakulär gescheitert. Dennoch dachten unsere Führer, sie könnten in ein Land eindringen, das die meisten Amerikaner nicht auf einer Karte lokalisieren konnten und das eine Geschichte der Abwehr von Eindringlingen hatte (denken Sie an Russland), und seine Gesellschaft grundlegend umgestalten. Und sie führten die Amerikaner im Kreis und verzerrten "Statistiken, um den Anschein zu erwecken, die Vereinigten Staaten würden den Krieg gewinnen, auch wenn das nicht der Fall war". Die Regierung dachte wahrscheinlich, dass die Amerikaner nicht viele Fragen stellen würden, wenn es um "nationale Sicherheit" geht.

Einige der Geschichten der Post waren augenöffnend: wie Militärbeamte angewiesen wurden, Millionen von Dollar pro Tag in kleinen Regionen auszugeben, obwohl niemand eine Ahnung hatte, was man damit machen sollte. Das ist die Regierung. Sie wirft buchstäblich Geld auf Probleme und hofft, dass sie Fortschritte schafft, obwohl sie nur die Korruption fördert. Noch erstaunlicher ist, dass unser Militär nicht zwischen Freunden und Feinden unterscheiden konnte.

Mein Lieblingszitat ist das eines Beraters einer Spezialeinheit der Armee: "Sie dachten, ich würde mit einer Karte zu ihnen kommen, um ihnen zu zeigen, wo die Guten und Bösen wohnen. Es brauchte mehrere Gespräche, bis sie verstanden, dass ich diese Informationen nicht in meinen Händen hatte. Zunächst fragten sie immer wieder: 'Aber wer sind die Bösen, wo sind sie?'"

Heutzutage sind wir alle sicher, dass unsere Parteigänger brillant sind und die andere Seite böse ist, aber das sollte allen eine Pause geben: die Politik Präsident Barack Obamas in Afghanistan unterschied sich nicht wesentlich von der George W. Bushs - und keiner von beiden hatte besonderen Erfolg. Beide gaben grandiose Versprechungen über das "Gewinnen" und die Ausrottung von Terroristen ab, aber keiner von beiden hat sie eingehalten.