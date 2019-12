Pompeo kündigt neue Sanktionen gegen iranische Richter an Neue Visabeschränkungen für Familienmitglieder Jason Ditz Außenminister Mike Pompeo hat am Donnerstag eine neue Runde von US-Sanktionen gegen den Iran angekündigt, sowie eine Reihe von neuen Visabeschränkungen für die Familienmitglieder von Beamten. Bei den neuen Sanktionen handelt es sich zumeist um Einzelsanktionen gegen Mitglieder der iranischen Sicherheitsdienste, insbesondere gegen Richter, die für die Überwachung von Verfahren gegen regierungsfeindliche Demonstranten zuständig sind. Nachdem der Iran behauptet hat, dass die Gewalt während der Benzinpreisproteste von den USA angeheizt wurde, ist die Regierung besonders hart gegen Gewalttäter losgegangen, und US-Beamte sagen, dass es sich dabei um eine besondere Unterdrückung der unschuldigen Demonstranten handelt. Pompeo verteidigte die neuen Visabeschränkungen, indem er sagte, dass "Schlägern, die die Kinder der Menschen töten, nicht gestattet werden wird, die eigenen Kinder zum Studium in die Vereinigten Staaten von Amerika zu schicken". Es ist nicht klar, wie oft Angehörige von Beamten versuchen, sich anzumelden, und es wird auch nicht sofort klar, ob dies nur auf eigene Kinder beschränkt ist oder auch die Großfamilie und entfernte Verwandte in die neuen Beschränkungen mit einbezieht.