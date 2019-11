Südkorea feuert Warnschüsse auf nordkoreanisches Handelsschiff ab Es wird angenommen, dass das Schiff bei schlechtem Wetter die umstrittene Grenze überschritten hat Jason Ditz Das südkoreanische Militär berichtete, dass es am Mittwoch Warnschüsse auf ein nordkoreanisches Handelsschiff abgegeben hat, als es die umstrittene Seegrenze vor der Westküste des Landes überquerte, was das Schiff zur Flucht zwang. Es wird angenommen, dass das fragliche Schiff, das nicht identifiziert wurde, aufgrund einer Kombination aus schlechtem Wetter und Motorproblemen in umstrittene Gewässer gelangt sein könnte. Es gelang ihm jedoch, zurück nach Nordkorea zu fliehen. Dennoch ist es wahrscheinlich nicht ideal für Südkorea, Warnschüsse auf ein Schiff in Seenot abzugeben, auch wenn es zu keinen weiteren Vorfällen kam. Das südkoreanische Militär will die Seegrenze streng kontrollieren, aber das war ein ausgesprochen unfreundlicher Akt. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat bisher nicht reagiert, allerdings war aus offizieller Sicht das Schiff immer in ihren Gewässern, was bedeutet, dass der Vorfall mit ziemlicher Sicherheit als unnötige Provokation durch den Süden verurteilt werden wird.