Vom sowjetischen Zusammenbruch lernen, um eine sozialistische Neubelebung zu entfachen

Buchbesprechung

Danny Haiphong

Der Aufstieg liberaler kapitalistischer Tendenzen in der Kommunistischen Partei führte zur Perestroika und schließlich zum Sturz des sowjetischen Sozialismus.

Der Autor und Sozialist Carlos Martinez hat ein wertvolles Buch für den Kampf für den Sozialismus im 21. Jahrhundert geschrieben. "Das Ende des Anfangs: Die Lehren aus dem sowjetischen Zusammenbruch" nimmt das zur Kenntnis, was heute zu wenige in der sozialistischen Bewegung zu bewältigen bereit sind: dass ein Verständnis des Sozialismus ohne einen kritischen Blick auf den Aufstieg und Fall der Sowjetunion unmöglich ist. Es gibt viele Gründe für die virtuelle Ausrottung der Sowjetunion aus dem Bewusstsein von Aktivisten in sozialistischen Kreisen in den USA und im Westen. Die Sowjetunion war das erste Experiment mit dem Sozialismus in einer durch und durch kapitalistischen Welt. So wie Haiti von den imperialistischen Mächten ununterbrochen bestraft wurde, weil es die erste Nation war, die das Joch der Sklaverei und des Kolonialismus gestürzt hat, so ist auch die Hinterlassenschaft der Sowjetunion von Lügen und antikommunistischen Verleumdungen geprägt worden.

Die USA und ihre imperialen Verbündeten versuchten, die Welt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 vom Sozialismus zu säubern. Der von den USA geführte globale Kapitalismus, so wurde uns gesagt, sei hier, um auf unbegrenzte Zeit zu bleiben. Die Dauerhaftigkeit des Kapitalismus erwies sich jedoch eher als eine betrügerische Behauptung als eine glaubwürdige Theorie. China hat achthundert Millionen Menschen aus der Armut befreit und ist durch die Umsetzung des "Sozialismus nach chinesischem Muster" zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geworden. In Lateinamerika ist der Sozialismus im politischen Leben der Arbeiterklasse wieder aufgelebt. Trotz der brutalen und unerbittlichen Bemühungen der etablierten von den USA unterstützten neokolonialen Eliten haben massive soziale Bewegungen in Nicaragua, Venezuela, Argentinien und einer Vielzahl lateinamerikanischer Länder erfolgreich sozialistisch orientierte politische Parteien in die Staatsmacht gewählt.

Dennoch kommt das Erbe der Sowjetunion im sozialistischen politischen Dialog des 21. Jahrhunderts selten zur Sprache. Martinez bricht das Schweigen über die Sowjetunion, indem er einen Fahrplan für diejenigen aufzeigt, die verstehen wollen, warum der erste Arbeiterstaat zusammengebrochen ist und was wir daraus lernen können. Er beginnt damit, die gewaltigen Leistungen der Sowjetunion zu würdigen. Die Sowjetunion, so Martinez, "hat es geschafft, einen völlig anderen Typ von Gesellschaft zu schaffen: eine Gesellschaft, die Gleichheit, gemeinsamen Wohlstand, soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Kultur und Bildung hochschätzt". In vierundsiebzig kurzen Jahren wandelte sich Russland von einem der ärmsten Länder der Welt zu einem industriellen Kraftzentrum, in dem die Arbeiter das Sagen hatten. Einige der besonders hervorzuhebenden Errungenschaften der Sowjetunion sind Vollbeschäftigung, allgemeine Gesundheitsversorgung, die Verbesserung der Situation der Frauen und das umfassende materielle Engagement des sowjetischen Systems für die Befreiung der unterdrückten Nationen von der Kolonialherrschaft.

Die Errungenschaften der Sowjetunion revolutionierten das Leben der Arbeiter in der Sowjetunion. Martinez hilft den Lesern zu verstehen, warum die Kontrolle des Staates durch die Arbeiter und eine anschließende Erhöhung des Lebensstandards den Zusammenbruch der Sowjetunion nicht verhindern konnte. Um die Entwicklung eines Phänomens zu verstehen, sei es sozial oder anderweitig, muss man seine inneren und äußeren Widersprüche abwägen. Das ist das Wesen des dialektischen Materialismus. Martinez' Buch folgt den Vertretern des dialektischen Materialismus, indem er die inneren und äußeren Widersprüche der sowjetischen Entwicklung abwägt.

Die Sowjetunion stand während ihrer gesamten Existenz unter starkem äußeren Druck. Die sozialistische Industrialisierung in der Sowjetunion erfolgte unter Kriegsbedingungen unmittelbar nach der russischen Revolution von 1917. Die Sowjetunion hatte zunächst die Aufgabe, das Land aus den Zerstörungen nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufzubauen, was dann durch einen von den imperialistischen Mächten unterstützten Bürgerkrieg zunichtegemacht wurde. Es wird oft vergessen, dass die Sowjetunion auch das Hauptziel der nationalsozialistischen Invasion während des Zweiten Weltkriegs war. Trotz des Todes von Millionen von sowjetischen Bürgern und der massiven Zerstörung der Infrastruktur in den Jahren der Kriege war die sowjetische Wirtschaft in ihren Anfangsjahren ein unbestreitbarer Erfolg, der wissenschaftliche Errungenschaften und Wachstumsraten hervorbrachte, die mit dem Westen konkurrierten und ihn sogar übertrafen. Der sozialistische Wiederaufbau konzentrierte sich in erster Linie auf die Verbesserung des Zustands der Arbeiter und die Entwicklung einer industriellen Basis, die in der Lage war, die erbärmlichen Bedingungen zu beseitigen, die die Geißel des imperialistischen Krieges hinterlassen hatte.

Die Sowjetunion wurde in einem halsbrecherischen Tempo wieder aufgebaut, weil die Sowjetunion im Gegensatz zur Anarchie des kapitalistischen Marktes nach einem zentralen Plan arbeitete, der die wirtschaftliche Entwicklung an den Bedürfnissen der Gesellschaft orientierte und nicht am Profit. Eine komplexere Wirtschaft machte jedoch die zentrale Planung im Lauf der Zeit immer schwieriger. Die Arbeitsproduktivität ging aufgrund von Überbeschäftigung zurück, und Konsumgüter waren knapp. Es entstand eine Schattenwirtschaft, die dazu beitrug, die Grundlage für private wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Darüber hinaus leistete die Sowjetunion den nationalen Befreiungsbewegungen im Ausland viel Hilfe, war aber von einer überwiegend kapitalistischen und feindlichen europäischen Welt umgeben. Schließlich kam es zu einer wirtschaftlichen Stagnation, als die sowjetische Wirtschaft darum kämpfte, die steigenden Erwartungen der Massen zu erfüllen.

Der vielleicht überzeugendste Aspekt von "Das Ende des Anfangs" ist die Konzentration auf die subjektiven Fehler der sowjetischen Führung. Martinez beschäftigt sich mit den Fehlern der sowjetischen Führung in der Zeit nach Stalin, insbesondere in Bezug auf die mangelnde Verteidigung der Integrität der Kommunistischen Partei. Die berüchtigte "Geheimrede" von Nikita Chruschtschow hat einen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Kommunistische Partei der Sowjetunion ausgelöst und die Tür zu ideologischer Stagnation geöffnet. Ideologische Stagnation ermöglichte es Akademikern, Parteibürokraten und Wirtschaftsmanagern, immer mehr Einfluss auf die Parteipolitik zu nehmen. Martinez argumentiert sehr überzeugend, dass der interne Angriff auf die sowjetische Ideologie den Arbeiterstaat anfällig für kapitalistische Restauration gemacht hat.

Laut Martinez ist "die Frage der Aufrechterhaltung eines Arbeiterstaates und der Verhinderung der politischen Herrschaft prokapitalistischer 'Liberaler' wohl die wichtigste Lehre aus dem Zusammenbruch der UdSSR". Der Aufstieg liberaler kapitalistischer Tendenzen in der KPdSU führte zur Perestroika und schließlich zum Sturz des sowjetischen Sozialismus. China hat ein ähnliches Schicksal vermieden, indem es die Integrität der kommunistischen Partei aufrechterhalten hat. Die Kommunistische Partei Chinas behält ihre Führungsrolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Dies hat kapitalistische Elemente in der Gesellschaft davon abgehalten, den Arbeiterstaat zu konsumieren, und es der Kommunistischen Partei Chinas ermöglicht, durch Marktreformen den Lebensstandard der Massen zu modernisieren, ohne den zentralen Plan aufzugeben.

