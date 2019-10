USA senden Panzer nach Syrien, die sich auf Ölfelder konzentrieren sollen Die Alliierten betonten die Lage des syrischen Öls, um Trump dazu zu bringen, dass er bleibt Jason Ditz Pentagon-Beamte überarbeiten ihre syrischen Kriegspläne diese Woche auf der Grundlage einer völlig neuen Reihe von Prioritäten, die Präsident Trump einfach als Kontrolle des syrischen Öls definiert hat. Dies geschah, nachdem Trump den syrischen Krieg effektiv für beendet erklärt hatte und anschließend den Abzug aller US-Truppen rückgängig machte. Für eine Weile sollte es sich um ein paar hundert US-Soldaten handeln, die bei den Kurden auf den Ölfeldern eingebettet bleiben. Jetzt fährt das Pentagon den Einsatz hoch und schickt Panzer und gepanzerte Fahrzeuge nach Syrien. Senator Lindsey Graham (Republikaner, South Carolina) versucht, diesen anhaltenden Krieg an seine Fahne zu heften, wobei berichtet wird, dass er und der lang pensionierte General Jack Keane, ein Fox News-Analyst, Trump zweimal im Weißen Haus besuchten, um ihm eine Karte von Syrien zu zeigen und zu betonen, wo das ganze Öl ist. Graham hatte lautstark über den Abzug aus Syrien geklagt und vorgeschlagen, dass sich der Iran irgendwie das Öl Syriens aneignen könnte, wenn Amerika es nicht täte. Die Anwesenden sagen, dass Trump sich ziemlich schnell damit abgefunden hat, die Truppen dort zu behalten, um das Öl zu kontrollieren. Während so getan wird, als ob Trump widerstrebendes Verbleiben im Krieg zu Grahams Erzählung passt, hat Trump seit seiner Wahl über die Bezahlung von Kriegen im Nahen Osten gesprochen, indem man sich des Erdöls bediente, und hat anschließend zu Twitter gegriffen, um damit zu prahlen, wie er das syrische Öl kontrolliert. Dass ein kleines Kontingent von Bodentruppen nie wirklich "das Öl kontrollieren" könnte, steht nicht zur Debatte, denn jetzt stellt die Entscheidung, Panzer nach Syrien zu schicken, eine enorme Eskalation der Militäroperation dar und wird wahrscheinlich letztendlich den Einsatz von mehr US-Truppen in Syrien bedeuten, um die gepanzerten Truppen zu erhalten. Es steht auch für ein weiteres sehr langfristiges Engagement für den sich ständig verändernden US-Krieg gegen Syrien. Die Idee, dass die Vereinigten Staaten von Amerika letztendlich all dieses Öl für die Kosten von ein paar hundert Soldaten, die Teile Syriens besetzen, erhalten werden, ist maßgeschneidert für Trumps Sichtweise des Nahostkriegs. Allerdings ist schwer vorstellbar, dass US-Unternehmen sich eifrig darauf einlassen werden, angeeignetes Öl aus dem besetzten Gebiet zu extrahieren, und dass die USA jemals das Öl bekommen werden, ist mit ziemlicher Sicherheit ein Hirngespinst. Es ist ein Hirngespinst, das dazu dient, eine Okkupation in Gang zu bringen, aber nicht viel mehr.