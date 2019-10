USA behalten Soldaten in Ostsyrien, vielleicht um Syriens Öl zu kontrollieren 200 US-Soldaten vefolgen angeblich eine "Mehrzweckmission" Jason Ditz In rätselhaften Kommentaren zu Beginn des Tages schien Präsident Trump Syrien einen Krieg um Öl zu erklären und den Sieg für sich zu beanspruchen, indem er twitterte: "Wir haben das Öl gesichert. Bringe Soldaten nach Hause!" Der Kontext war nicht ohne weiteres ersichtlich, und es stimmte ohnehin nicht, da Kommentare von Verteidigungsminister Mark Esper deutlich machten, dass die US-Soldaten nicht nach Hause kommen. Jetzt stellt sich heraus, dass einige US-Soldaten nicht einmal aus Ostsyrien abgezogen werden, und der Grund dafür ist das Öl. Der Bericht vom Sonntag Abend besagt, dass Trump jetzt dazu tendiert, in Ostsyrien etwa 200 Mann Bodentruppen zu behalten, basierend auf einem Plan, den die Generäle ihm vorgezeichnet haben. Die 200 Mann hätten eine "Mehrzweck"-Mission zu erfüllen, nämlich ISIS zu bekämpfen und die syrische Regierung davon abzuhalten, die Ölförderanlagen Syriens zu kontrollieren. Dieses scheint ein außerordentlich großer Auftrag für 200 US-Soldaten zu sein, und es ist nicht klar, mit welchem Recht die USA auch nur behaupten würden, dass ihr Militär berechtigt ist, Syrien daran zu hindern, das eigene Öl Syriens zu kontrollieren. Es macht jedoch mehr Sinn, dass dies ein US-Ziel ist, oder zumindest ein Diskussionspunkt, wenn man bedenkt, dass Trump damit prahlt, das Öl in Syrien "gesichert" zu haben. Ob sie das tatsächlich können, ist eine andere Frage. Wo die US-Soldaten stationiert sein werden, ist unklar, da sich das Pentagon weigert, sich zu dieser Angelegenheit in irgendeiner Weise zu äußern. Aber für diejenigen, die schon den Wechsel von Syrien in den Irak als große Enttäuschung empfanden, weil Trump von "Soldaten nach Hause bringen" gesprochen hatte, ist es eine noch größere Enttäuschung, wenn Hunderte von ihnen Syrien überhaupt nicht verlassen. Wenn dies der Fall sein sollte, wird es das zweite Mal im abgelaufenen Jahr sein, dass Trump einen militärischen Rückzug aus Syrien angekündigt hat, diesen Plan angesichts der Kritik verteidigte und dann letztendlich auf die Beibehaltung der Truppen umschwenkte, wobei ständig weitere militärische Ziele hinzugefügt wurden.