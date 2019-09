Luftangriffe der US-Koalition in Afghanistan stiegen während der Friedensgespräche an Im August gab es die meisten Luftangriffe des Jahres Jason Ditz Im Zuge der Aufgabe des afghanischen Friedensprozesses hob insbesondere Präsident Trump einen Autobombenanschlag der Taliban hervor und sagte, dass die Taliban nicht bereit waren, während der Gespräche das Feuer einzustellen und "sogar 12 unschuldige Menschen töteten". Ein neuer Bericht über US-Luftangriffe zeigt jedoch, dass auch die USA das Feuer nicht eingestellt haben. Tatsächlich haben die Vereinigten Staaten von Amerika während genau dieser kritischen Zeit im Friedensprozess die Luftangriffe in Afghanistan eskaliert und mehr Angriffe als zu jeder anderen Zeit in diesem Jahr durchgeführt. Die USA unternahmen im August 810 Luftangriffe, hauptsächlich gegen die Taliban. Mike Pompeo behauptete letzte Woche, dass die USA im Laufe von 10 Tagen rund 1.000 Taliban-Kämpfer getötet hätten. All dies deutet darauf hin, dass, während Präsident Trump die Taliban dafür verantwortlich machte, dass sie versuchten, "falsche Hebelwirkung" mit Angriffen während der Gespräche aufzubauen, die USA genau das Gleiche in einem noch größeren Umfang machten und die Angriffe während der Gespräche eskalierten. Dies macht die Verurteilung der Taliban und die Absage des Friedensprozesses heuchlerisch und rückt die Position der Vereinigten Staaten von Amerika wahrscheinlich in ein noch schlechteres Licht.