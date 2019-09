Iranischer Öltanker hat seine Ladung verkauft Die USA schwören, denjenigen zu bestrafen, der das Öl gekauft hat Jason Ditz Der iranische Öltanker, der im Juli als Grace-1 gekapert und nach seiner Freilassung in Adrian Darya-1 umbenannt wurde, hat nach Angaben des iranischen Außenministeriums, das das Öl als "verkauft" bezeichnete, endlich seine Lieferung abgeschlossen. Der Tanker wurde wochenlang in Gibraltar festgehalten und schließlich freigegeben, weil man versprochen hatte, nicht nach Syrien zu fahren. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten erfolglos versucht, das Schiff in ihre Hände zu bekommen, und auch versucht, den Kapitän zu bestechen, um es ihnen zu übergeben. US-Offizielle schwören, jeden zu sanktionieren, der dieses Öl gekauft hat, aber das wird keine einfache Aufgabe sein, da es nicht ganz eindeutig ist, wer das tatsächlich war, und der Iran wird diese Information wahrscheinlich nicht freiwillig herausrücken. Es besteht zwangsläufig der Verdacht, dass Syrien das Öl bekommen hat, sowohl weil es das in erster Linie wollte, als auch weil eine der letzten Sichtungen des Tankers in der Nähe seiner Küste erfolgte. Iranische Beamte hatten jedoch angedeutet, dass sie das Öl in die Türkei bringen könnten, so dass dies kaum ein Beweis für Schuld ist. Selbst wenn sich herausstellte, dass Syrien das Öl gekauft hat, können die Vereinigten Staaten von Amerika praktisch nichts ausrichten, da sie sowohl den Iran als auch Syrien bereits so weitgehend wie möglich mit Sanktionen belegt haben.