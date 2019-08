Trump erwägt Absage von 250 Millionen Dollar Militärhilfe an die Ukraine Die Auszahlung wird vorläufig gestoppt, würde Ende September hinfällig, wenn sie nicht ausgezahlt wird Jason Ditz Präsident Trump erwägt nachdrücklich, 250 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine zu blockieren, so US-Beamte, die mit dem Vorgang vertraut sind. Dabei geht es darum, ob das Geld durch US-Interessen gerechtfertigt wäre. Dies ist Teil einer Reihe von Verwaltungsmaßnahmen, nachdem es nicht gelungen ist, die Ausgaben für Auslandshilfe Anfang dieses Jahres zu kürzen. Die Unterstützung für die Ukraine wird derzeit bis zur Überprüfung offiziell ausgesetzt, und wenn Trump sie bis Ende September nicht genehmigt, läuft die Hilfe aus und wird vollständig aufgehoben. Berichten zufolge unterstützt das Pentagon die Hilfe für die Ukraine, weil es sie als gleichbedeutend mit dem Kampf gegen Russland betrachtet. Das Pentagon hat es jedoch abgelehnt, sich speziell zum internen Prozess zu äußern. Das hat andere Trump-Kritiker nicht davon abgehalten zu versuchen, die Blockade der Hilfe als pro-russischen Zug hinzudrehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten es zuvor vermieden, der Ukraine aus Angst vor einem Krieg tödliche Hilfe zu leisten, haben aber in den letzten Jahren begonnen, solche Hilfslieferungen zu erhöhen, anscheinend um das als Beweis für die Feindseligkeit gegenüber Russland zu präsentieren. Die 250 Millionen Dollar an Hilfe werden die kämpfenden Sicherheitskräfte der Ukraine nicht in einen Rivalen Russlands verwandeln, und wenn überhaupt, dann könnte sie den Waffenstillstand in der Ostukraine gefährden, wo Europa versucht hat, einen Friedensprozess zu vermitteln.