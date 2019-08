Welche Rolle spielen die USA bei den Protesten in Hongkong? Reese Erlich Ich traf Jason Lee zum ersten Mal, als er in seiner Heimatstadt Hongkong Jazzkonzerte organisierte. In letzter Zeit hat er mir Facebook-Nachrichten über die Proteste in Hongkong geschickt. Man sollte meinen, dass ein relativ wohlhabender, 43-jähriger Hong Konger die Demonstrationen unterstützen würde, die diese Stadt seit Juni erschüttern. Nun, Sie werden vielleicht von seinen Ansichten überrascht sein. Lee, der sowohl in Hongkong als auch auf dem chinesischen Festland Zeit verbringt, sagt, dass die Angriffe von Demonstranten auf Polizei- und Regierungsgebäude "zu weit gehen". In Hinblick auf die kürzliche Schließung des Flughafens Hongkong fragt er: "Würden die USA den JFK-Flughafen für einen Tag besetzen lassen?" Demonstranten, die britische Flaggen tragen und antikommunistische Slogans gegen die Legislative malen, verstehen die Kolonialgeschichte der Region nicht, als britische Truppen Hongkong brutal besetzten, sagt Lee mir in einem Telefoninterview. "Ich bin Chinese aus Hongkong", sagt Lee. "Ich liebe mein Land China." Die Protestbewegung begann gegen ein vorgeschlagenes Auslieferungsgesetz, von dem Demonstranten behaupteten, dass es ermöglichen würde, politische Dissidenten nach China auszuliefern. Hongkonger Beamte sagten, dass das Gesetz nicht für politische Repressionen verwendet werden würde, zogen es aber später zurück. Einige Hongkonger, darunter Lee, denken, dass die Forderungen der Demonstranten nach "Demokratie" in Wirklichkeit Forderungen nach Unabhängigkeit von China sind, sogar nach einer Rückkehr zur britischen Kolonialherrschaft. "Sie wollen, dass die Bewegung immer weitergeht, indem sie neue Forderungen stellen", sagt Lee. "Und dann behaupten sie, dass die Regierung nicht darauf reagiert." Scharfe Klassengegensätze Ein wichtiger Faktor, der die Proteste antreibt, ist die wirtschaftliche Ungleichheit. Viele Jahre lang war Hongkong ein wichtiger Finanz- und Handelsstützpunkt für die Volksrepublik China (VR China). Aber als die Wirtschaft der VR China expandierte, brauchte sie Hongkong nicht mehr als Mittelsmann und die Wirtschaft des Territoriums ging im Vergleich zu China zurück. Unterdessen erwirtschafteten Hongkonger Milliardäre riesige Gewinne, was zu einem der weltweit höchsten Ungleichgewichte bei Einkommen führte. Das Wohnungsangebot ist inzwischen knapp und die Mieten in Hongkong sind die höchsten der Welt. Viele junge Erwachsene leben noch bei ihren Eltern oder drängen sich in kleine unterteilte Wohnungen. "Meine Wohnung ist 32 Quadratmeter groß", sagte Sean Starrs, ein Professor aus Hongkong, dem Real News Network. "Meine Schüler sagen: Nun, was machst du mit dem ganzen Platz?" Und wie immer ist Washington glücklich, diese Beschwerden für seine eigenen widerwärtigen Zwecke zu nutzen. In den alten Tagen schob die CIA Dissidenten einen Haufen Geld zu, um Unruhen gegen die Regierung zu fördern und pro-amerikanische Regime zu installieren. Diese Methode funktionierte 1953 im Iran und 1973 in Chile. Heutzutage nutzen die Vereinigten Staaten von Amerika die National Endowment for Democracy (NED - Nationale Stiftung für Demokratie), um Propaganda zu verbreiten, um die gleichen Ziele zu erreichen. Die NED soll Demokratie aufbauen, fördert aber in Wirklichkeit Dissidenten, die den Kapitalismus im US-Stil bevorzugen, und finanziert angehende Autokraten. Ich glaube nicht, dass die CIA die Demonstrationen initiiert hat, aber die Ereignisse haben eine starke Ähnlichkeit mit anderen US-manipulierten "Farben"-Revolutionen. Farbenrevolutionen vs. echte Aufstände Mit dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 sahen sich mehrere ehemalige Sowjetrepubliken einer Reihe von Wahlen, Massendemonstrationen und Staatsstreichen gegenüber. In Georgien wurde der Aufstand als "Rosenrevolution" bezeichnet. In der Ukraine war es orange. Während der Maidan-Revolte 2013 in der Ukraine wurde die Rolle der USA bei der Manipulation der Massenbewegung und der Wahl des neuen Präsidenten des Landes öffentlich bekannt. Andererseits stürzten Volksaufstände im Jahr 2011 die Diktaturen in Tunesien und Ägypten. Woran erkennt man also den Unterschied zwischen echten Aufständen und den Farbrevolten? Die Schlüsselfragen sind, wer die Proteste leitet und was würde passieren, wenn sie die Macht übernehmen würden? Würde das Land in eine progressive Richtung gehen oder sich dem von den Vereinigten Staaten geführten reaktionären Lager anschließen? Während keine Partei oder anerkannte Koalition die Proteste in Hongkong leitet, sind politische Trends erkennbar. Politische Trends in Hongkong Die pandemokratischen Kräfte fordern allgemeine Wahlen und Direktwahlen von Hongkonger Amtsträgern. Kritiker sagen, dass diese Forderungen nach Demokratie ihre enge Allianz mit der US-Politik und ihre Ablehnung einer eventuellen Einheit mit China verdecken. Bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr erlitten die Pan-Demokraten überraschende Verluste. Die Regenschirm-Proteste von 2014 beschleunigten den Aufstieg eines weiteren Trends, der Lokalisten, einer fremdenfeindlichen Rechtsbewegung, die "Selbstbestimmung" (Unabhängigkeit) von Peking fordert. "Sie denken, dass Hongkonger besser sind als Chinesen", sagt Elvin Ho, ein pensionierter Unternehmensberater, der in Hongkong lebt. Die einheimischen Hongkonger sprechen meist Kantonesisch, erklärt er in einem Telefoninterview. "Die Lokalisten werden während des Aufstands einen Streit mit zufällig ausgewählten Leuten anfangen, die Mandarin sprechen, und sie drangsalieren." Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass die VR China nicht mehr existiert. Würde sich Hongkong in eine demokratische Gesellschaft verwandeln? Ich denke, dass eine Kombination aus Lokalisten und pan-demokratischen Kräften an die Macht kommen und dann diejenigen, die die VR China und die frühere Regierung von Hongkong unterstützt haben, gewaltsam unterdrücken würde. Klingt das weit hergeholt? Das ist passiert, als die pro-westlichen Kräfte in der Ukraine und in Ungarn wieder an die Macht kamen. Aber die VR China existiert, und sie wird die Unabhängigkeit Hongkongs nicht zulassen. China hat die paramilitärische Polizei entlang der Grenze zu Hongkong als klare Bedrohung für die Demonstranten versammelt. Viele Hongkonger haben es satt, dass es auf beiden Seiten ständig zu Störungen und Gewalt kommt. Bisher hat die Regierung von Hongkong auf ihre Zeit gewartet und gehofft, dass die Öffentlichkeit der ständigen Turbulenzen müde wird. Wir können nur hoffen, dass die aktuelle Krise ohne weitere Gewalt enden wird.