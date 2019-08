Piraten und Marshals Iranischer Öltanker auf dem Weg nach Griechenland, Beamte spielen das Risiko einer Beschlagnahmung durch die USA herunter Außenministerium warnt Griechenland vor US-Position zum Kauf von iranischem Öl Jason Ditz Der iranische Öltanker Grace 1, der nun in Adrian Darya 1 umbenannt wurde, verließ Gibraltar am Sonntag, nachdem eine Vereinbarung getroffen worden war, um seine eineinhalb Monate dauernde Anhaltung zu beenden, nämlich die Zusicherung, kein Öl nach Syrien zu liefern. Die EU erlaubt Syrien nicht, Öl zu kaufen. Dieser Teil scheint gelaufen zu sein, und es wird jetzt berichtet, dass der Tanker auf dem Weg nach Griechenland ist, wo er stattdessen sein Öl verkaufen wird. Die EU wird keine Einwände gegen den Verkauf von Öl an Griechenland, ein EU-Mitgliedstaat, erheben, und im Rahmen des Atomabkommens P5+1 können EU-Unternehmen nach eigenem Ermessen vom Iran kaufen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind natürlich immer noch wütend. Die USA erlauben Syrien nicht, Öl zu kaufen, noch dem Iran, Öl zu verkaufen, und sie haben auch versucht, den Tanker und sein Öl unter ziviler Verwirkung der USA zu beschlagnahmen, was Gibraltar abgelehnt hat. US-Gerichte haben einen Vollzugsbefehl erlassen, der es den US-Marshals erlaubt, zu versuchen, den Tanker zu kapern. Iranische Beamte haben das Risiko heruntergespielt, dass die USA tatsächlich versuchen werden, ihr Schiff im Mittelmeer zu beschlagnahmen, und die iranische Marine hat angekündigt, dass sie eine Militäreskorte in dem Ausmaß bereitstellen wird, wie sie es für notwendig hält. So oder so, das US-Außenministerium sagt, dass es Griechenland kontaktiert und gewarnt hat, dass man eine "unverrückbare Position" habe, wenn es darum geht, nichts vom Iran ohne die Erlaubnis der USA zu kaufen, und dass die Vereinigten Staaten von Amerika nie erlaubt haben, dass Griechenland dieses Öl kaufen darf.