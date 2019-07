USA drängen irakische Regierung, gegen schiitische Milizen vorzugehen Irak ringt um den Umgang mit schiitischen Milizen inmitten der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Iran Jason Ditz Die Anordnung des irakischen Premierministers Adel Abdul-Mahdi, dass sich bestimmte schiitische Milizen bis Ende Juli direkt in das Militär integrieren sollen, wird mit ziemlicher Sicherheit fehlschlagen, denn es sieht kaum so aus, dass eine Gruppe bis dahin auch nur annähernd fertig sein wird, und es ist nicht zu erwarten, dass der Irak etwas dagegen tun will. Dies ist nicht das erste Mal, dass ein irakischer Premierminister einen solchen Befehl erteilt oder es nicht geschafft hat, ihn umzusetzen, da der Irak weiterhin damit kämpft, umfangreiche schiitische Milizen in Zeiten der Spannungen der Vereinigten Staaten von Amerika mit dem benachbarten Iran zu managen. Der Iran hat im Allgemeinen gute Beziehungen zu den schiitischen Milizen, während die USA ihnen generell nicht vertrauen, da der Iran mit ihnen zurechtkommt. US-Funktionäre haben Abdul-Mahdi gedrängt, hart gegen die Milizen vorzugehen, indem sie diese als "Bedrohung der Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika" darstellen. In der Praxis sind die schiitischen Milizen Teil der irakischen Regierung, aber nicht direkt Teil ihres Militärs. Die Vereinigten Staaten von Amerika bezeichnen sie als iranische Vertreter, obwohl die Gruppen in Wirklichkeit aktive Teile der paramilitärischen Kräfte des Irak sind. Irakische Regierungsvertreter räumen ein, dass alle größeren Änderungen an den irakischen Milizen lange Zeit dauern und schwierig sein werden. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bereit sind, lange zuzuwarten, was bedeutet, dass dies eine Quelle von Spannungen bleiben wird.