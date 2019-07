"Verschollener" Öltanker wurde zur Reparatur in den Iran geschleppt Iran sagt, dass der Tanker um Hilfe bei technischen Problemen gebeten hat Jason Ditz Medienberichte spekulierten schnell über das Schicksal des MT Riah, eines kleinen, unter panamaischer Flagge fahrenden Öltankers, der am Wochenende im Persischen Golf "verschwand", und von dem in Medienberichten behauptet wurde, dass die USA "Verdachtsmomente" hätten, dass er vom Iran geschnappt worden sei. Warum der private Tanker überhaupt gekapert hätte werden sollen, ist unklar, aber das war eindeutig nicht der Fall, zumal das iranische Außenministerium eine Erklärung herausgab, in der es bestätigte, dass der MT Riah ein technisches Problem in der Straße von Homuz hatte und zur Reparatur nach Iran geschleppt wurde. Das Schiff operiert von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) aus, ist aber weder im Besitz noch im Betrieb der VAE. Von offizieller Seite wurde gesagt, dass der Tanker nie um Hilfe gebeten hat und irgendwann sein Transponder einfach abgeschaltet wurde. Dies hätte den Behörden einen Hinweis darauf geben sollen, dass dies keine freche Entführung war, da die Straße von Hormuz eine der am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt ist und es einfach keine Möglichkeit gab, einen Öltanker zu entern und zu beschlagnahmen, ohne dass ein Notsignal abgesetzt werden konnte. Es ist in der Tat überraschend, dass selbst diese Unsicherheit möglich war, da das Schiff offenbar in der Lage war, ein Hilfegesuch an den Iran zu richten. Es ist auch überraschend, dass dieser Hilferuf und das anschließende Abschleppen in dem stark frequentierten Bereich unbemerkt geblieben sind.