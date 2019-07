„Es gehört zu den Kernaufgaben des Heeres, Verbindungen herzustellen, informiert zu sein. Zudem entspricht der Einsatz der Verbindungsoffiziere der Umfassenden Landesverteidigung", so der Militärsprecher.

Warum es ein Jahr lang gedauert hat, bis die Öffentlichkeit erfahren hat, dass das österreichische Bundesheer "Verbindungsoffiziere" in den Ministerien platziert hat, wäre schon wissenswert. So ziemlich die gesamte Medienlandschaft der Alpenrepublik äußert sich sehr erstaunt und skeptisch gegenüber dieser in zivilisierten Staaten unüblichen Sache. In den Augen der "blauen" Regierungsfraktion beweist das wohl wieder, dass diese Medien kommunistisch-sozialistisch, auf jeden Fall aber linkslinks durchseucht sind und dem Patriotismus längst abgeschworen haben.

Dabei werden wir es vorläufig wohl belassen müssen.

Mit Interesse habe ich in den letzten Tagen einige "Duelle" (> LINK , > LINK , > LINK , > LINK ) im Rahmen des Wahlkampfs zum EU-Parlament verfolgt. Diese dauern jeweils ca. eine Stunde lang - wenn Sie den Fernseher ausgeschaltet lassen, haben Sie genügend Zeit dafür:-). Interessant ist meiner Ansicht nach zu beobachten, wie die Herrschaften aus dem rechten Lager sich offenbar ständig angegriffen fühlen und sich verteidigen müssen.

Jede Frage wird offenbar bereits als Angriff gewertet, nach dem Motto "ihr vertraut uns wohl nicht?" Nun, mit Antworten wurde tatsächlich gegeizt, waren wohl keine bei der Hand. Dafür endloses Geschwafel über irgendwelche Absichten und Zukunftspläne - "vertraut uns, wir sind auf eurer Seite - schützen wir euch nicht vor den Ausländern und Islamisten und halten unsere Heimat rein?

Nun, eine Diskussion auf dieser Basis ist nicht möglich, aber um einen Meinungsaustausch geht es wohl nicht.

Was soll dann das ganze Theater?

Wenn sich derzeit gerade wieder einmal herausstellt, dass unsere Jugend nur sehr unzureichend über den Schmutz informiert ist, der sich in den Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs mehr oder weniger ungehindert über unser Land ausgebreitet hat, dann ist das wohl der eindeutige Beweis dafür, dass man erfolgreich verhindert hat, dass diese entsetzliche Tragödie aufgearbeitet werden konnte.

Man?

Nun, der unter der christlich-katholischen Diktatur von allen Linken gesäuberte "Deep State", wie das heute heißt, noch einmal gesäubert und auf Vordermann gebracht durch die Nazis, hat überlebt und seine zentrale Funktion in der Organisation des Landes beibehalten. Die alten "Besitzer des Landes" konnten ihre alten Positionen wieder einnehmen, wahrscheinlich gefördert von ihren westlichen Freunden, die froh darüber waren, das besiegte Land in die Hände zuverlässiger Statthalter übergeben zu können. Die bösen Kommunisten wurden bald kaltgestellt, der böse Stalin und sein Terrorapparat schliefen wohl ...

Nachdem ich den Zeitraum von damals bis heute selbst durchlebt und dabei eine Reihe von gesellschaftlichen Bereichen "durchwandern" und kennenlernen konnte, würde ich sagen, dass faschistisches Denken/das Nazielement hierzulande noch immer sehr präsent ist. Natürlich nicht in Form von "Heil Hitler"-Geschrei und "Habt Acht!", obwohl mir das selbst als jungem Lehrer von einem Vorgesetzten kommandiert wurde - "Hände an die Hosennaht!", und das 1971 ... selbiger Vorgesetzter war ein ehemaliger Nazioffizier, der es immerhin zum Bezirksschulinspektor gebracht hat. Zum Hofrat des Landesjugendamts brachte es mein späterer "Leibfeind" - ein weiterer Nazioffizier, in dessen Laudatio angesichts einer "Ehrung" auf seinen "Einsatz in der Partisanenbekämpfung in Jugoslawien" hingewiesen wurde. In der Tat erinnerte vieles in den damaligen "Fürsorge"heimen an die Nazidiktatur. Wieweit das jetzt nicht mehr der Fall ist, sollte endlich einmal untersucht werden.

Über alle möglichen "Heldenehrungen", Aufmärsche usw. will ich mich hier nicht auslassen - jedenfalls bin ich durchaus in dem Eindruck aufgewachsen, dass zwar der Hitler ein "Wahnsinniger", "Verbrecher" oder was immer war, dass alles andere aber nicht so schlecht war. Vor allem diejenigen, die mitmarschiert sind und gekämpft haben, teilweise "heldenhaft". Nun, an meinem Vater, meinen Onkeln - soweit sie überlebt haben - konnte ich ja wirklich nichts verbrecherhaftes entdecken. Was sie in Russland usw. "gemacht" haben, habe ich leider nie erfahren ...

Der von mir sehr geschätzte Historiker Götz Aly hat sehr ausführlich herausgearbeitet, wie die Nazis auf das zumindest relative "Wohlergehen" der deutschen Bevölkerung großen Wert legten, etwa durch ungezügelte Beschlagnahme von Lebensmitteln und anderen Gütern in den eroberten und besetzten Ländern, die dann lastzugweise nach Deutschland transportiert wurden. Nach der Niederlage blieben diese Transporte aus - und den Deutschen ging es auf einmal schlecht. Schuld daran waren natürlich die bösen Siegermächte, wer auch sonst?

Nun, Sie werden nicht erwarten, in diesen paar Zeilen alles zu erfahren, was "man" Ihnen die letzten 70 Jahre vorenthalten hat? Nachdem der neue Faschismus noch nicht ausgebrochen ist, können Sie sich problemlos Götz Alys "Vordenker der Vernichtung" oder "Endlösung" beschaffen, wozu ich Ihnen dringend rate.

Irgendwie haben die österreichischen Faschisten und ihre Nachfolger es geschafft, sich als "Widerstandskämpfer" gegen die Nazidiktatur zu etablieren. In Wirklichkeit waren sie Wegbereiter und haben das Land in widerwärtigster Weise heruntergewirtschaftet, und ihr als "Märtyrer" präsentierter Engelbert Dollfuss war eine erbärmliche Figur, was ein bezeichnendes Licht auf seine "Mitstreiter" wirft, einen widerwärtigen Haufen von Schurken, von denen niemand mehr etwas wissen will.

Wer bekennt sich schon zu einem verbrecherischen Regime, auch wenn er sich noch so mit dessen "Werten" identifiziert?

Der Widerstand gegen das Naziregime in Deutschland konnte sich jedenfalls nach der Niederlage nicht auf eine derartige Basis stützen. Nichtsdestotrotz war das Naziregime und seine Epigonen im "Deep State" verankert und konnte dort sozusagen "überwintern". Da wie dort treiben jetzt die Blüten aus und ihr Gestank lässt wieder das Schlimmste befürchten.

Sieht so aus, als wenn nur Nazis so tun, als gäb´s keine Nazis mehr.

Ja Nazis - was sind eigentlich Nazis?

Eine Art von "Sozialisten", wie der "blaue" Parteiführer meint?