Piraten anno 2019 Spanien sagt, dass der iranische Tanker von Großbritannien auf Verlangen der USA beschlagnahmt wurde Bolton sagt, dass die Maßnahme verhindern sollte, dass der Iran vom illegalen Ölhandel profitiert Jason Ditz In einem Zug, der die Spannungen zwischen dem Iran und den USA enorm zu eskalieren droht, haben die britischen Royal Marines am Donnerstag in Gibraltar einen iranischen Öltanker überfallen und beschlagnahmt. Britische Regierungsvertreter erhoben die Beschuldigung, der Tanker sei unter Verstoß gegen die EU-Sanktionen nach Syrien unterwegs gewesen. Das iranische Außenministerium bestätigte, den britischen Botschafter einberufen zu haben, um "sehr entschiedenen Einwand gegen die illegale und inakzeptable Beschlagnahme" des Schiffes zu erheben. Analysten zeigten sich überrascht über den ungewöhnlich aggressiven Schritt gegen einen kommerziellen Öltanker. Die britische Premierministerin Theresa May stellte den Überfall als "entschlossene Maßnahme zur Durchsetzung von EU-Sanktionen" dar, obwohl Spanien darauf hinwies, dass er tatsächlich durchgeführt wurde, weil die Trump Administration Großbritannien darum gebeten hatte. Spanien sagte, dass es die Angelegenheit untersuchen wird, da der Tanker in spanischen Hoheitsgewässern gekapert worden war. Während die USA die Verantwortung für den Schritt noch nicht übernommen haben, jubelte John Bolton über diese Vorgangsweise und sagte, diese würde den Iran davon abhalten, "vom illegalen Handel zu profitieren", welcher, um das klarzustellen, darin besteht, dass der Iran Öl nach Syrien liefert, um es zu verkaufen, obwohl die USA darauf bestehen, dass der Iran kein Öl verkaufen darf, und die EU sagt, dass Syrien kein Öl kaufen darf.