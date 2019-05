Venezuela-Gespräche in Oslo enden ohne Abkommen Guaido behauptet, er habe einen Fahrplan für Maduros Vertreibung ratifiziert Jason Ditz Obwohl Norwegen behauptete, dass einige nicht näher spezifizierte "Fortschritte" erzielt worden seien, endeten die Verhandlungen zwischen der Regierung Venezuelas und der Opposition am Mittwoch in Oslo, ohne dass irgendwelche Vereinbarungen erzielt wurden. Es ist ungewiss, ob es weitere Gespräche geben wird. Das norwegische Außenministerium forderte die beiden Seiten auf, in den Kommentaren nach den Gesprächen "Diskretion" zu zeigen, um einen eventuellen weiteren Prozess nicht zu beeinträchtigen. Die von den USA unterstützte Opposition begann jedoch schnell Erklärungen abzugeben. Das Büro von Juan Guaido gab eine Erklärung heraus, in der er behauptete, einen Fahrplan für die Amtsenthebung von Präsident Maduro "ratifiziert" zu haben, und dass der Plan eine Übergangsregierung und freie Wahlen beinhalte. Er erwähnte nicht, dass Maduros Seite diesem Deal nicht zustimmte. Das ist natürlich das Problem. Guaido erklärte sich bereits im Januar zum Präsidenten, und die USA unterstützten diesen Schritt und betrachteten ihn als das Ende der Angelegenheit. Einige Monate und einen fehlgeschlagenen Putsch später bleibt Maduro an der Macht, und die USA fordern weiterhin, dass Maduro bedingungslos geht. US-Regierungsvertreter haben sich ebenfalls gegen die Osloer Gespräche ausgesprochen, indem sie darauf bestanden, dass es mit Präsident Maduro nichts zu besprechen gibt, und brachten ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass Maduro immer noch glaubt, er sei Präsident, nur weil er als solcher gewählt wurde.