Bolton drängt mit israelischen "Informationen" auf Krieg gegen den Iran Gareth Porter John Bolton ist mit einer gefährlichen Täuschung davongekommen. Die Ankündigung des nationalen Sicherheitsberaters vom Sonntag, dass das Pentagon Luft- und Seestreitkräfte in den Nahen Osten entsandt hat, die er mit einer Bedrohung für den Iran verband, deutet auf ein neues Manöver hin, um den Boden für einen Vorfall zu bereiten, der einen Vergeltungsangriff gegen den Iran rechtfertigen könnte. Bolton präsentierte seine Drohung und die Einsätze als Reaktion auf angebliche Erkenntnisse über einen möglichen iranischen Angriff auf US-Ziele im Nahen Osten. Aber was sich herausgestellt hat, deutet darauf hin, dass die angeblichen Informationen eigentlich keine dramatischen neuen Informationen oder Analysen der US-Geheimdienste widerspiegeln. Stattdessen liegen alle Merkmale eines hochpolitischen Falles vor, der von Bolton erfunden wurde. Der trügerische Charakter von Boltons Manöver wird noch deutlicher durch Beweise, dass hochrangige israelische nationale Sicherheitsbeamte eine Schlüsselrolle bei der Schaffung der angeblichen Geheimdienstinformationen gespielt haben. Die neue Initiative folgt auf eine dreiste List, die Bolton und Außenminister Mike Pompeo im vergangenen Herbst ausgeheckt haben und die im Februar in Truthdig ausführlich beschrieben wurde, nämlich das Abfeuern einiger Mörsergranaten in der Nähe der US-Botschaft und eines Konsulats im Irak als Beweis für die Bemühungen Teherans, US-Diplomaten zu schädigen, zu missbrauchen. Bolton nutzte diese Gelegenheit, um die Beamten des Pentagons unter Druck zu setzen, militärische Optionen zur Vergeltung bereitzustellen, was sie widerstrebend taten. Auf diese Weise haben Bolton und Pompeo eine Politik festgelegt, nach der die Trump-Administration den Iran für jeden Vorfall verantwortlich machen würde, an dem vom Iran unterstützte Kräfte beteiligt waren, die als Angriff auf US-Personal oder US-Interessen dargestellt werden könnten. Boltons Erklärung am Sonntag hat diese Politik erheblich erweitert. Sie wiederholte den zuvor genannten Grundsatz, dass die Vereinigten Staaten auf jeden angeblichen Angriff reagieren werden, sei es durch iranische Streitkräfte oder durch das, was die Regierung "Stellvertreterkräfte" nennt. Aber es fügte noch einen weiteren wichtigen Punkt zur Politik der Trump-Administration hinzu: "eine klare und unmissverständliche Botschaft an das iranische Regime, dass jeder Angriff auf die Interessen der Vereinigten Staaten oder unserer Verbündeten mit unerbittlicher Kraft beantwortet wird [Hervorhebung hinzugefügt]." Diese Sprache stellt einen offensichtlichen Schritt von Bolton dar, mögliche Optionen für Vergeltungsmaßnahmen der Vereinigten Staaten von Amerika gegen den Iran für einen echten oder angeblichen Angriff durch "Stellvertreterkräfte" auf israelische oder saudische Streitkräfte oder "Interessen" zu schaffen. Eine solche Verpflichtung, gegen den Iran wegen Vorfällen im Zusammenhang mit israelischen oder saudischen Konflikten in den Krieg zu ziehen, sollte Gegenstand einer umfassenden Debatte in der Presse und im Kongress sein. Bislang ist das irgendwie übersehen worden. Bezeichnenderweise wiederholte Pompeo auf einem Flug nach Finnland am Sonntag die Drohung, die er im vergangenen September gemacht hatte, auf jeden Angriff von "Stellvertreterkräften" auf die "Interessen" der Vereinigten Staaten von Amerika zu reagieren. Er sprach nicht von möglichen Angriffen auf "Verbündete". Bolton und seine Mitarbeiter behaupteten gegenüber den Nachrichtenmedien, dass das, was er als "beunruhigende und eskalierende Hinweise und Warnungen" bezeichnet, auf "Geheimdienstinformationen" beruht. Medienberichte über Boltons Behauptung deuten jedoch darauf hin, dass seine dramatische Warnung weder auf US-Geheimdienstberichten noch auf Analysen basiert. Unter Berufung auf "US-Beamte" berichtete The Wall Street Journal am Montag, dass die angebliche Geheimdienstinformation "zeigten, dass der Iran Pläne ausgearbeitet hat, um US-Streitkräfte im Irak und möglicherweise in Syrien zu bekämpfen, um Angriffe in der Bab el-Mandeb-Straße in der Nähe des Jemen durch Proxy-Vertreter und im Persischen Gulf mit seinen eigenen bewaffneten Drohnen zu organisieren." Aber schon im nächsten Absatz zitiert der Bericht einen Beamten, der sagt, dass es "unklar ist, ob der neue Geheimdienstbericht darauf hinweist, dass Teheran Operationen zur Durchführung bevorstehender oder eventuelle Vorbereitungen für den Fall, dass die Spannungen zwischen den USA und dem Iran in Feindseligkeiten ausbrechen, plant". Eine Quelle des Verteidigungsministeriums sagte, dass die Geheimdienstinformationen "eine Änderung im Verhalten zeigten, die als Hinweis auf einen Angriff auf amerikanische Streitkräfte oder Interessen interpretiert werden könnte", so die Geschichte der New York Times zu diesem Thema. Aber die Quelle sagte nicht wirklich, dass irgendeine neue Geheimdienstinformation zu einer solchen Schlussfolgerung geführt hätte oder auch nur, dass irgendein Geheimdienstbeamter der USA zu dieser Schlussfolgerung gekommen sei. Auch der Zeitpunkt der angeblichen neuen Erkenntnisse deutet darauf hin, dass Boltons Behauptung falsch ist. "Bis vorige Woche gab es keine offensichtlichen Anzeichen für eine neue Bedrohung", berichtete das Wall Street Journal. Die New York Times berichtete ebenfalls, dass "mehrere Verteidigungsbeamte" sagten: "Noch am letzten Freitag sahen sie keinen Grund, die Haltung des amerikanischen Militärs in der Region zu ändern". Normalerweise würde es Informationen entweder von einer sehr glaubwürdigen Quelle innerhalb der iranischen Regierung oder ein Abfangen einer sensiblen Kommunikation aus dem Iran erfordern, um diese Art von Anschuldigungen zu rechtfertigen. Aber keine Nachrichtenagentur hat die Nachricht verbreitet, dass eine so spektakuläre neue Information den Weg ins Weiße Haus oder ins Pentagon gefunden hat. Der Bericht des Journals enthüllte außerdem, dass Bolton nur eine "neue Bewertung" und keinen neuen Geheimdienstbericht hat. Diese "Bewertung" ist eindeutig kein Produkt der Geheimdienste, die mindestens mehrere Tage gebraucht hätten, um zu einer so grundlegenden Neuinterpretation der iranischen Absichten zu gelangen. Die mysteriöse neue "Einschätzung" war offensichtlich außerhalb von Boltons Büro unbekannt, bevor Bolton am vergangenen Wochenende in Aktion trat. Wir wissen jetzt, dass die Quellen hinter Boltons Behauptung der nationale Sicherheitsberater und Geheimdienst Israels waren. Axios veröffentlichte am Montag einen Bericht des führenden israelischen Journalisten Barak Ravid, der für den israelischen Kanal 13 über die nationale Sicherheit berichtet, und enthüllte, dass eine Delegation hochrangiger israelischer Beamter Bolton vor zwei Wochen "Informationen" über "mögliche iranische Anschläge gegen die USA oder ihre Verbündeten im Golf" zukommen ließ. Die israelische Delegation unter der Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Meir Ben Shabbat traf sich laut Ravid mit Bolton und anderen ungenannten Beamten im Weißen Haus, um mögliche iranische Pläne zu erörtern. Bolton selbst twitterte am 15. April über sein Treffen mit Shabbat: "Großartiges Treffen mit dem israelischen nationalen Sicherheitsberater Meir Ben-Shabbat heute. Die enge strategische Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Israel spiegelt die enorme Stärke der Beziehungen zwischen unseren Regierungen und den Bürgern unserer beiden verbündeten Länder wider." Israelische Beamte erklärten Ravid, dass ihnen klar war, dass "durch den Geheimdienst Mossad gesammelte Informationen einen Teil der Begründung für Boltons Ankündigung bildeten". Was Ravids offizielle Quellen ihm sagten, offenbart jedoch, dass das, was die Israelis Bolton zur Verfügung stellten, in keiner Weise neue Erkenntnisse waren; es bestand aus mehreren Szenarien für das, was die Iraner planen könnten, so ein israelischer Beamter. "Es ist uns immer noch unklar, was die Iraner vorhaben und wie sie es tun wollen", sagte der israelische Beamte Ravid, "aber es ist uns klar, dass die iranische Temperatur infolge des zunehmenden Drucks der USA gegen sie steigt und dass sie erwägen, gegen die US-Interessen am Golf zurückzuschlagen". Diese Offenbarung erklärt den Mangel an Beweisen für echte US-Geheimdienstberichte oder eine angemessene Bewertung, die Boltons Aussage unterstützt. Bolton ist ein alter Hase darin, angeblich schädliche Informationen über den Iran zu nutzen, um einen Plan für einen aggressiven US-Krieg voranzutreiben. In den Jahren 2003/2004 gab er der Presse Satellitenfotos von bestimmten Orten im iranischen Militärkomplex Parchin weiter und behauptete, dass diese Bilder Beweise für verdeckte iranische Experimente mit Atomwaffen darstellten - obwohl sie nichts dergleichen zeigten. Dann versuchte er, den Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde Mohamed El Baradei unter Druck zu setzen, um auf einer Inspektion der Standorte zu bestehen. Als El Baradei schließlich nachgab, ergab diese Inspektion nichts, was Boltons Behauptung unterstützt hätte. Boltons betrügerisches Manöver hat den Effekt, die Bandbreite der Eventualitäten zu erhöhen, die einen US-Schlag auf den Iran auslösen und einen großen Fortschritt in Richtung seiner seit langem erklärten Absicht darstellen würden, diesen anzugreifen. Noch beunruhigender ist jedoch, dass einige Medien seine Behauptungen veröffentlicht haben, ohne ernsthafte Fragen zu stellen. Angesichts der gewalttätigen Kämpfe im Irak, im Jemen, in Syrien und in Israel selbst werden Bolton und die Regierung Netanyahu in der Lage sein, einen Vorfall als Angriff schiitischer Milizen, der Houthis oder der Hamas auf israelische, saudische oder US-amerikanische "Interessen" darzustellen, genau wie Bolton und Pompeo es im vergangenen Herbst getan haben. Das wiederum würde eine Gelegenheit bieten, Trump zu drängen, einen Schlag gegen ein oder gegen mehrere iranische militärische Ziele zu genehmigen. Noch alarmierender ist, dass sich sowohl der amtierende Verteidigungsminister Patrick Shanahan als auch der neue CENTCOM-Kommandant General Kenneth McKenzie der Bolton-Initiative angeschlossen haben. Das bedeutet, dass das Pentagon und die Militärführer nicht mehr damit rechnen können, sich einem solchen Krieg zu widersetzen, wie sie es 2007 taten, als Vizepräsident Dick Cheney erfolglos auf einen Plan zur Vergeltung für einen zukünftigen irakischen Milizangriff auf US-Truppen im Irak drängte. Die Vereinigten Staaten von Amerika laufen Gefahr, einer weiteren Kriegslist auf den Leim zu gehen, die so bösartig ist wie die, die den Kongress und die Mainstream-Medien dazu veranlasst hat, die Resolution zur Invasion des Irak oder des Golfs von Tonkin zu akzeptieren.