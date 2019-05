Trump scheint zu bestätigen, dass die USA Russland zur Zeit der Midterms gehackt haben Sagt, dass die Geheimdienste nicht wollten, dass er "über geheimdienstliche Informationen spricht" Jason Ditz In einem Interview, das am Sonntag auf Fox News ausgestrahlt wurde, schien Präsident Trump Berichte zu bestätigen, wonach er während der Halbzeitwahlen im vergangenen Jahr einen Cyberangriff gegen Russland genehmigt hat. Der Hackingangriff soll eine "russische Trollfarm" ins Visier genommen haben. Präsident Trump sagt, dass er den Bericht "lieber nicht" direkt bestätigen möchte, aber dass "Sie glauben können, dass die ganze Sache passiert ist, und zwar während meiner Regierung". Trump sagte dem Interviewer später, dass "die Geheimdienste sagen, er solle bitte keine Geheimdiensterkenntnisse weitergeben", bevor er weitermachte und sagte, dass er nie Geheimdienstinformationen vertraut, die von Comey, Brennan und Clapper kommen. Der Bericht erschien ursprünglich im Februar in der Washington Post und besagte, dass das Militär die "Trollfarm" blockiert habe, um sicherzustellen, dass diese während der US-Zwischenwahlen offline blieb. Die Gruppe wurde auch noch einen Tag nach den Wahlen offline gehalten, um zu verhindern, dass sie "Zweifel an den Ergebnissen der Abstimmung aufkommen ließ".