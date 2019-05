Während Guaido weiterhin regelmäßige Kundgebungen der Opposition veranstaltet, um die Ernennung zum Präsidenten zu fordern, werden die Zuschauerzahlen bei diesen Kundgebungen seit dem gescheiterten Putsch kleiner. Da Guaido scheinbar an Dynamik verliert, könnte die Trump-Administration letztendlich das Gefühl haben, dass sie sich direkter an der Invasion Venezuelas und der Sicherung seiner Herrschaft beteiligen muss.

Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaido bestätigte an diesem Wochenende, dass seine Diplomaten versuchen, eine direkte Verbindung zum US-Militär herzustellen und diese für die "Koordinierung" möglicher militärischer Aktionen zur Durchsetzung eines Regimewechsels zu nutzen.