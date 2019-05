Taliban weisen die Forderung nach Entwaffnung zurück, sagen, die USA sollten die Gewalt einstellen Taliban-Sprecher sagt, dass es für die USA an der Zeit ist, "die aktuellen Realitäten zu akzeptieren" Jason Ditz Auf die Forderungen der afghanischen Regierung, den Friedensprozess mit einem Waffenstillstand zu beginnen, schloss unmittelbar der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad an mit der Forderung, dass die Taliban beweisen sollten, dass sie Frieden wollen, indem sie sich vollständig entwaffnen. Dies führte zu einer schnellen Zurechtweisung durch den Sprecher der Taliban Sabiullah Mujahid, der sagte, dass die Taliban nicht nur nicht einseitig ihre Waffen niederlegen werden, sondern dass Khalilzad die Botschaft an die Vereinigten Staaten von Amerika weiterleiten solle, dass diese ihre eigene Gewalt beenden sollten. Mujahid bemerkte, dass die USA immer wieder dieselben gescheiterten Strategien wiederholen und gleichzeitig unterschiedliche Ergebnisse erwarten, und sagte, es sei an der Zeit, dass die USA einfach "die aktuellen Realitäten akzeptieren". Die USA haben nicht geantwortet, aber das ist wohl genauso wenig wahrscheinlich wie die Entwaffnung der Taliban. Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Taliban befinden sich seit Monaten in andauernden Friedensgesprächen und haben sich auf einen Rahmen für ein Abkommen geeinigt, wonach sich die USA zurückziehen und die Taliban zustimmen würden, Al-Qaida und ISIS außerhalb des Landes zu halten. Die Ausgestaltung dieses Abkommens kann einige Zeit in Anspruch nehmen, und Afghanistans Regierung Ghani ist nach wie vor ein Hindernis, da sie zwar eine zentrale Rolle bei jeder Vereinbarung fordert, aber keinen ihrer Tausenden von Delegierten bei den letzten Gesprächen erscheinen ließ.