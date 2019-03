Britische Truppen sind im Kampf im Jemen aktiv Parlament fordert Antworten nach jahrelanger Verleugnung der Beteiligung Jason Ditz In den letzten vier Jahren wurden alle Fragen zum britischen militärischen Engagement auf die gleiche Weise beantwortet: die Regierung behauptete, dass es im jemenitischen Konflikt absolut keine Rolle gebe. Diese Position brach am Wochenende plötzlich zusammen, als Medienberichte enthüllten, dass fünf britische Angehörige von Sondereinheiten im Kampf im Jemen verletzt wurden, wo sie die saudische Invasion unterstützten. Die Soldaten waren vom Special Boat Service. Dies offenbarte nicht nur, dass britische Truppen tatsächlich im Jemen involviert waren, sondern vielleicht noch wichtiger, dass die Regierung darüber gelogen hatte. Jetzt fordert das Parlament, insbesondere die Opposition, Einzelheiten zu erfahren. Dies bedeutete eine subtile offizielle Verschiebung von "wir sind nicht Partei des Konflikts" zu dem Punkt, dass sie nicht mehr leugnen, dass Truppen anwesend sind. Nachdem es feststeht, dass Truppen anwesend und am Kampf beteiligt sind, ist das kein großes Zugeständnis, und das Parlament wird hart darauf drängen, die Wahrheit über die Beteiligung an einem äußerst unbeliebten Krieg zu erfahren.