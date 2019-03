US-Kampf gegen ISIS in Syrien auch ohne ISIS-Territorium Sagt, dass das Ziel des Krieges die "dauerhafte Niederlage" von ISIS ist Jason Ditz Der US-Sonderbeauftragte für Syrien Jim Jeffrey sagte, dass die Übernahme der letzten von ISIS gehaltenen Stadt eine "wichtige Entwicklung" sei, dass aber der Krieg auf unbestimmte Zeit weitergehen werde, mit Blick auf eine mögliche "dauerhafte Niederlage". Jeffreys Kommentare konzentrierten sich auf die Idee, dass ISIS ohne Territorium eine "andere Art von Kampf" erfordern würde und spielten die Überlegung jeder Frage herunter, was mit den Tausenden von ISIS-Häftlingen zu tun sei, die bereits festgehalten werden. In der Tat war die Botschaft, dass der Krieg weitergehen wird und dass die US-Streitkräfte in unbekannter Stärke in Syrien bleiben werden. Sie sollte von Trumps früherer Ankündigung des Rückzugs und der Siegeserklärung ablenken. Es wurde immer erwartet, dass ISIS nach dem Verlust des letzten seiner Gebiete zu einer Aufstandsoperation zurückkehren würde, aber es war nicht klar, dass die USA beteiligt sein würden. Das Pentagon hatte sich immer vorgestellt, für immer effektiv in Syrien zu sein, aber diese Entscheidung wurde innerhalb des Kabinetts heiß diskutiert.