US-Taliban-Gespräche enden mit dem Entwurf eines Abkommens US-Gesandter sagt, dass bei Gesprächen "echte Fortschritte" gemacht wurden Jason Ditz Nach Abschluss der fünften Runde der Gespräche in Qatar zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den Taliban berichtete der US-Sonderbeauftragte Zalmay Khalilzad, dass bei den Verhandlungen "echte Fortschritte" erzielt wurden, die mit Entwürfen von Abkommen zu zwei Schlüsselfragen endeten. Khalilzad sagte, dass das Abkommen auf vier Elementen aufbaut, wobei die beiden wichtigsten der Rückzug der USA aus Afghanistan und eine Garantie der Taliban sind, um zu verhindern, dass Al-Kaida und ISIS in Afghanistan operieren. Über diese beiden Elemente besteht Einvernehmen im Entwurf. Darüber hinaus sind die beiden im Grunde vereinbarten, aber nicht ausgearbeiteten Elemente der Dialog zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung sowie der umfassende Waffenstillstand. Zu diesen Themen wurde keine Vereinbarung getroffen. Aber Khalilzad schlug vor, dass der Entwurf einen Zeitplan für den Rückzug der USA enthalten sollte, was ein großer Streitpunkt war. Er sagte nicht, wie dieser Zeitplan aussieht, aber die Taliban wollten den Abzug der Vereinigten Staaten von Amerika innerhalb eines Jahres, während das Pentagon einen Abzug über fünf Jahre hinweg im Schneckentempo vorsah.