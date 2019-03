Pompeo: Alle Handlungseinschränkungen in Venezuela werden aufgehoben Abrams: Die Möglichkeit, Venezuela anzugreifen, liegt immer auf dem Tisch Jason Ditz Nachdem die venezolanische Regierung den Abzug des letzten Personals der US-Botschaft angeordnet hatte, versuchte Außenminister Mike Pompeo, es als positiv für die anhaltenden Bemühungen um einen Regimewechsel zu interpretieren. Pompeo sagte, dass für Venezuela "die Zeit drängt" und sagte, dass die Anwesenheit einer US-Botschaft eine "Einschränkung für die US-Politik" gewesen sei, die jetzt, da das Personal zurückgerufen wird, weggefallen ist. Was das aus politischer Sicht genau bedeutet, ist unklar, obwohl die Regierung natürlich immer wieder daran erinnern will, dass eine militärische Intervention möglich ist. Elliot Abrams bestätigte dies in seinen eigenen Äußerungen und sagte, dass die Option zum Angriff auf Venezuela immer auf dem Tisch bleiben wird. Regierungsvertreter sagen, dass sie weiterhin hoffnungsvoll sind, Veränderungen innerhalb Venezuelas auf andere Weise als durch eine militärische Intervention durchzusetzen. Wochenlange Forderungen nach Veränderung und die Androhung eines Angriffs funktionieren allerdings nicht, während die Regierungsvertreter daran gebunden und entschlossen zu sein scheinen, Venezuela im Allgemeinen und Venezuelas Ölförderkapazität im Besonderen in Hände zu übertragen, die der US-Politik gegenüber freundlicher sind.