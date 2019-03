USA verhandeln in Stille über 'Frieden mit Ehre' in Afghanistan Wenn die US-Regierung Afghanistan den Rücken kehrt, verlassen Sie sich darauf, dass die Paladine der nationalen Sicherheit schnell alles vergessen, was dort geschehen ist, und weitermachen werden. Andrew Bacevich Jetzt wird immer deutlicher, dass die offizielle Begründung für den Beginn des Afghanistan-Krieges von Anfang an gefälscht war. Ein Freund von mir, ein Veteran der amerikanischen Kriege im Nahen Osten im 21. Jahrhundert, hat mir kürzlich seinen jüngsten Kommentar zu Afghanistan geschickt. Es wäre sein letzter, sagte er. "Ich habe genug darüber geschrieben, wie wir hierher gekommen sind - und jetzt habe ich meinen Teil dazu gesagt, und ich bin es leid, wütend zu sein." Er geht seinen Weg weiter. Ich kann nicht sagen, dass ich es ihm verüble. Eine Legion von Kritikern, darunter viele, die, wie mein Freund, ihre Aussage auf Erfahrungen aus erster Hand stützen, haben die Verwüstung, die durch militärisches Fehlverhalten der USA nach dem 11. September 2001 in Afghanistan und anderswo verursacht wurde, überzeugend detailliert beschrieben. Ihre Bemühungen haben zu einem riesigen und ständig wachsenden Fundus an Memoiren, Romanen, Geschichten, Essays, Filmen und Dokumentationen geführt, die ihre Enttäuschung, ihr Entsetzen und, in nicht wenigen Fällen, ihr Gefühl von Verratenwordensein oder Verzweiflung festhalten. Eines Tages, vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft, wird sich ein angehender Wissenschaftler auf den Weg machen, um dieses umfangreiche Archiv der Antikriegsliteratur zu erschließen. Doch so fleißig oder kreativ dieser Gelehrte auch sein mag, er wird notwendigerweise zu einer unwiderlegbaren Schlussfolgerung gelangen: Die praktischen Auswirkungen dieser angesammelten Kritik, egal wie gründlich sie dokumentiert oder kunstvoll sie präsentiert wurde, waren unerheblich. Nach fast 20 kostspieligen Kriegsjahren, in denen nur wenig vorzuweisen ist, was als positive Ergebnisse zu werten ist, bleiben die Annahmen, Ambitionen, Strukturen und Gewohnheiten, die das ausmachen, was Washingtoner Typen gerne als nationale Sicherheitspolitik bezeichnen, fest etabliert. Um es anders auszudrücken: nach fast 20 kostspieligen Kriegsjahren, in denen es wenig zu zeigen gibt, was als positive Ergebnisse zu werten ist, bleiben die Annahmen, Ambitionen, Strukturen und Gewohnheiten, die das ausmachen, was die Washingtoner Typen gerne als nationale Sicherheitspolitik bezeichnen, fest an ihrem Platz. Nicht ohne Grund haben Kritiker die katholische Kirche (zu der ich gehöre) dafür kritisiert, dass sie die Epidemie des klerikalen Sexualmissbrauchs nur langsam angeht. Doch wenn es darum geht, das institutionelle Scheitern anzuerkennen und Abhilfemaßnahmen einzuleiten, bewegt sich Rom im Vergleich zum Pentagon mit gazellenartiger Geschwindigkeit. Papst Franziskus weiß, dass er ein ernsthaftes Problem hat. In Washington haben der Verteidigungsminister und die Generalstabschefs entweder nicht bemerkt oder es ist ihnen egal, dass das militärische Establishment, dem sie vorstehen, zwar hervorragend darin ist, Geld auszugeben, aber wenn es darum geht, Kriege zu gewinnen, eine weniger ausgezeichnete Bilanz erzielt hat. Als Beweis brauchen wir nicht weiter zu schauen als bis nach Afghanistan. Ich werde hier nicht die entsprechenden Statistiken wiedergeben, die zusammenfassen, was die Vereinigten Staaten in (und nach) Afghanistan getan haben - die aufgewendeten Reichtümer, die verlorenen und ruinierten Menschenleben, die in die Flucht getriebenen Menschen, die Opiumkulturen, die nur zerstört wurden, um wieder aufzutauchen, die lokalen Kräfte, die ausgebildet wurden, um dann zu verschwinden, die Wiederaufbauvorhaben, die nur durchgeführt wurden, um aufgegeben zu werden. Die entsprechenden Zahlen sind leicht verfügbar, werden gelegentlich gemeldet und umgehend ignoriert. Insgesamt veranschaulichen sie die Wahrheit von Stalins zynischer Bemerkung über einen Tod, der als Tragödie gilt, während eine Milliarde Todesfälle zu einem bloßen Datensatz werden. Ich möchte nur eine einzige Statistik nennen: 6.345 (und mehr). Diese beschreibt die Dauer des Krieges - die Anzahl der Tage, an denen die Vereinigten Staaten von Amerika ohne Erfolg versucht haben, Afghanistan ihren Willen aufzuzwingen. Diese Zahl, so meine ich, stellt ein endgültiges Urteil über die jüngste nationale Sicherheitspolitik der USA dar. Nun besitzt die nationale Sicherheit neben der Nuklearstrategie einen Stellenwert als Phrase, die in Washington verwendet wird, um das Unvertretbare zu verteidigen oder das Irrationale zu rationalisieren. Außerdem bietet sie einen Mechanismus, um der Rechenschaftspflicht auszuweichen. Der Afghanistan-Krieg, der die Wutkapazität meines Freundes erschöpft hat, ist ein Beispiel dafür. Er ist ein exquisites Beispiel dafür, wie die Verantwortlichen die vermeintlichen Imperative der nationalen Sicherheit nutzen, um den Anspruch aufrechtzuerhalten, dass sie wissen, was sie tun. Schließlich haben sie im Gegensatz zu dir und mir Zugang zu den neuesten Geheimdienstberichten. So sind sie auf dem Laufenden. Und sie sind immer unterwegs, besuchen die Truppen, konsultieren Feldkommandanten, sagen vor dem Kongress aus und, wenn es ihnen passt, lassen sie sich sogar herab, die Öffentlichkeit zu informieren. Dabei projizieren sie durchgehend eine ruhige Entschlossenheit. Niemals deuten sie auch nur für einen Moment an, dass, wenn sich ein Krieg über mehr als sechstausend Tage hinzieht, etwas schief laufen könnte. Jetzt wird immer deutlicher, dass die offizielle Begründung für die Auslösung des Afghanistan-Krieges von Anfang an gefälscht war. Als die Vereinigten Staaten von Amerika und alliierte Streitkräfte im Herbst 2001 in Afghanistan einmarschierten, bestand ihr Ziel darin, die Taliban zu stürzen und damit den Preis zu demonstrieren, der für die Beherbergung radikaler Gruppen zu zahlen ist, die Terroranschläge gegen die Vereinigten Staaten planen. Um diesem Unterfangen ein Scheinbild moralischer Ziele zu verleihen, bestanden die Befürworter des Krieges darauf, dass die Vereinigten Staaten das afghanische Volk auch von der Unterdrückung befreien und ihm alle Vorteile der liberalen Demokratie westlichen Stils zuteil werden lassen, nicht zuletzt durch die Garantie der Rechte der Frauen. Die Taliban-Kräfte haben sich nicht nur weiter widersetzt, sondern werden scheinbar immer stärker, je länger der Krieg andauert. Der Sturz der Taliban-Regierung in Kabul erwies sich überraschend - und trügerisch - als einfach. Alles, was sich seitdem herausgestellt hat, ist hart. Am schlimmsten ist, dass die Kräfte der Taliban nicht nur weiterhin Widerstand leisten, sondern scheinbar an Stärke gewinnen, je länger der Krieg andauert. Sie weigern sich, geschlagen zu werden. US-Kommandanten drehen die aktuelle Situation als Patt hin. Andere könnten es als Niederlage in Schritten bezeichnen. Und so gut wie niemand denkt, dass weitere sechstausend Tage des Probierens ein günstigeres Ergebnis bringen werden. So sind heute, fast 18 Jahre nach Beginn des Krieges, US-Vertreter ruhig in Verhandlungen mit dem Feind eingebunden, um ihn zu beenden. Die Bedingungen des zukünftigen "Friedensvertrages" lassen sich einfach formulieren: Wenn die Taliban-Führer versprechen, Afghanistan nicht zu einem Zufluchtsort für antiamerikanische Terroristen zu machen, werden sich die US-Truppen zurückziehen und es den Afghanen - einschließlich der Taliban - überlassen, ihre Zukunft zu bestimmen. Wenn dieses Abkommen zustande kommt, werden nur wenige die Ergebnisse mit Frieden verwechseln. Stattdessen wird der von den Vereinigten Staaten von Amerika 2001 begonnene Krieg mit ziemlicher Sicherheit fortgesetzt, wenn auch zu für die Regierung in Kabul ungünstigen Bedingungen. Die Ähnlichkeiten mit dem zwischen Washington und Hanoi ausgehandelten Abkommen, das den Vietnamkrieg in den 1970er Jahren beendete, sind schwer zu übersehen. Damals durfte die Regierung Saigon keinerlei sinnvolle Rolle in den geheimen Gesprächen zwischen ihrem Feind und ihrem vermeintlichen Verbündeten spielen. Auch heute nimmt die Regierung in Kabul nur eine Beobachterrolle ein. Solche Parallelen deuten darauf hin, dass die gegenwärtige afghanische Regierung durchaus das gleiche traurige Schicksal erleiden könnte, das der südvietnamesischen Regierung widerfahren ist. Präsident Richard Nixon nannte es "Frieden mit Ehre". Es war stattdessen Preisgabe ohne Ehre. Es ist ein riskantes Unterfangen, ein amerikanischer Vasallenstaat zu werden. Vermerken Sie mich als Befürworter der Beendigung des Engagements der USA in diesem sinnlosen und endlosen Krieg, und je früher, desto besser. Wenn die US-Regierung Afghanistan den Rücken kehrt, rechnen Sie damit, dass die Paladine der nationalen Sicherheit schnell alles vergessen, was dort passiert ist und weitermachen. Hoffen wir jedoch, dass zumindest einige Amerikaner den Anstand haben werden, das Ausmaß unseres kollektiven Scheiterns und den Tiefstand unserer Niedertracht einzugestehen.