US-Koalition feuert Phosphorgranaten auf ISIS-Dorf in Ostsyrien Syrische Staatsmedien berichten, dass Frauen und Kinder bei Angriffen getötet wurden Jason Ditz US-geführte Koalitionstruppen haben Phosphorgranaten auf das Farmland rund um das von ISIS gehaltene Dorf Baghouz im Osten Syriens abgefeuert. Berichte deuten darauf hin, dass die Bombardierung über Nacht begann. Die syrische staatliche Medienagentur SANA bestätigte den Angriff und sagte, dass die Angriffe der USA und die daraus resultierenden Brände auf dem Farmland eine Reihe von Frauen und Kindern getötet hätten, die versuchten, aus Baghouz zu fliehen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich noch nicht zu dieser Angelegenheit geäußert. Die Verwendung von weißem Phosphor ist nach Internationalem Recht rechtlich problematisch. Dieser ist technisch erlaubt für Beleuchtungszwecke, aber verboten für den Einsatz in der Nähe von Zivilisten oder für Angriffe auf Streitkräfte, die sich mit Zivilisten an einem gemeinsamen Ort befinden, was im Dorf Baghouz der Fall ist. Auch der Zeitpunkt dürfte einige Fragen aufwerfen, da die Nutzung der Phosphorgranaten zeitgleich mit der Behauptung Präsident Trumps erfolgt, dass ISIS bereits zu 100% besiegt worden ist. Da fragt man sich, welchen Sinn diese Angriffe auf Baghouz haben.