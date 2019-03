Pompeo: Die USA werden das philippinische Militär im Südchinesischen Meer verteidigen Sagt, dass die USA an dem Vertrag von 1951 über gegenseitige Verteidigung festhalten werden Jason Ditz In seinen Kommentaren vom Freitag bestätigte Außenminister Mike Pompeo, dass die Vereinigten Staaten von Amerika den philippinisch-amerikanischen Vertrag über gegenseitige Verteidigung von 1951 nach wie vor für vollständig intakt halten und ihn einhalten würden, falls die philippinischen Streitkräfte im Südchinesischen Meer angegriffen werden. Regierungsvertreter der USA haben wiederholt deutlich gemacht, dass sie beabsichtigen, die Philippinen militärisch im Südchinesischen Meer zu unterstützen. Pompeo hob China als Bedrohung für die philippinische Souveränität hervor und nannte Chinas Inselbau als Problem. Dies geschieht, nachdem der philippinische Verteidigungsminister Delfin Lorenzana die Vereinigten Staaten von Amerika aufgefordert hat, den Vertrag zu überprüfen und zu klären, was die USA tatsächlich tun würden, wenn die Philippinen plötzlich angegriffen würden. Es ist nicht klar, dass es das ist, was der philippinische Präsident Rodrigo Duterte will. Duterte hat gesagt, dass er sich nicht für Chinas Inselbau interessiert und kein Problem mit Chinas Verhalten in der Region hat. Er hat auch Bedenken geäußert, dass das Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika, China im Südchinesischen Meer zu konfrontieren, die Philippinen in einen amerikanischen Krieg hineinziehen könnte.