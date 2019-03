UNO-Rat: Israel hat vorsätzlich Kinder und Journalisten in Gaza erschossen Regierungsvertreter sagen, dass Morde Teil von Israels "Verpflichtung" sind Jason Ditz Israel ist meistens wütend auf den UN-Menschenrechtsrat, aber ganz besonders wütend, wenn das Gremium einen Bericht vorlegt, zumal Israel dazu neigt, viele Menschenrechte zu verletzen. In diesem Fall hat der Rat eine "unabhängige Untersuchung" der Proteste an der Grenze zu Gaza angekündigt. Seit Monaten versammeln sich palästinensische Demonstranten jeden Freitag in der Nähe der Grenze zu Gaza, um gegen die israelische Blockade zu protestieren. Jeden Freitag schießt Israel auf eine große Anzahl von Menschen. Die Untersuchung ergab, dass es "triftige Gründe" zu der Annahme gibt, dass Israel das Internationale Recht verletzt hat. Der Bericht stellte fest, dass 154 von 183 Menschen, die in dieser Zeit von Israel getötet wurden, völlig unbewaffnet waren. Er stellte fest, dass Israel wiederholt Kinder und Journalisten sowie behinderte Demonstranten absichtlich erschossen hat. Unnötig zu sagen, dass das Völkerrecht diese Art von vorsätzlichen Morden missbilligt. Während israelische Regierungsvertreter mit typischer Wut reagierten, ist es bemerkenswert, dass sie nichts von dem Inhalt des Berichts bestritten haben. Stattdessen argumentierte der amtierende Außenminister Israel Katz, dass Israel ein "Recht auf Selbstverteidigung und die Verpflichtung zur Verteidigung seiner Bürger und Grenzen" habe. Im Wesentlichen argumentiert er, dass Israel die Verpflichtung hatte, diese unbewaffneten Kinder zu erschießen.