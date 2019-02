US-Gesandter Elliott Abrams reist nach Kolumbien, um die Hilfsdelegation zu beaufsichtigen Bolton verzögert Korea-Reise, um sich auf Venezuela zu konzentrieren Jason Ditz Um zu signalisieren, dass die Trump-Administration weiterhin davon überzeugt ist, dass ein Zustrom von Hilfsgütern nach Venezuela der Schlüssel zum Durchsetzen eines Regimewechsels ist, werden der Sonderbeauftragte Elliott Abrams und eine Regierungsdelegation nach Kolumbien an die Grenze zu Venezuela reisen, um den Aufbau der Hilfe dort zu überwachen. Die Delegation wird voraussichtlich am Samstag von Miami abreisen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben an der kolumbianischen Grenze seit einiger Zeit große Mengen an Hilfsgütern angesammelt, konnten Venezuela aber nicht zwingen, diese zu akzeptieren. Venezolanische Behörden bestreiten, dass die Engpässe überhaupt bestehen, und sehen den Zustrom von Hilfsgütern als Versuch, sich in den andauernden Machtkampf zwischen Präsident Maduro und dem von den USA unterstützten Oppositionsführer Juan Guaido einzumischen. Es scheint keine Frage zu sein, dass die Hilfe größtenteils dazu bestimmt ist, Guaido zu stärken, und US-Regierungsvertreter bestehen weiterhin darauf, dass Maduro bedingungslos zurücktreten muss. Präsident Maduro hat gedroht, die Grenze zu Kolumbien zu schließen, um zu verhindern, dass die Sendungen die Guaido-Anhänger erreichen. John Bolton hat Berichten zufolge einen geplanten Besuch Südkoreas am Wochenende abgesagt, weil die Regierung will, dass er sich auf Venezuela konzentriert. Bolton wird voraussichtlich nächste Woche zum Gipfeltreffen nach Vietnam reisen.