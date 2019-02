Pompeo sagt, dass die Frau aus Alabama, die ISIS beigetreten ist, nie wieder in die USA zurückkehren kann Obwohl sie in New Jersey geboren wurde, argumentiert das Außenministerium, dass sie keine Staatsbürgerin ist Jason Ditz Außenminister Mike Pompeo gab am Mittwoch eine Erklärung heraus, in der er ausschloss, dass Hoda Muthana zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika reisen durfte. Muthana verließ Alabama, um bei ISIS mitzumachen, und bedauert nun die Entscheidung. Das ist ein harter Brocken für die US-Regierung, nachdem die Trump-Regierung die EU nachdrücklich aufgefordert hat, Hunderte von Bürgern, die wegen einer ISIS-Mitgliedschaft in Syrien festgehalten werden, zurückzuholen, wobei die USA sich weigern, eine Staatsbürgerin zurückzunehmen. Das Außenministerium argumentiert, dass es Muthana nicht zurücknimmt, indem es behauptet, dass sie "keine Rechtsgrundlage" hat, um die US-Staatsbürgerschaft zu besitzen, obwohl sie 1994 in New Jersey geboren wurde. Dies erfordert ein Umgehungsargument gegen die Einbürgerung durch das Geburtsrecht. Das Außenministerium behauptet, dass Muthanas Vater zum Zeitpunkt ihrer Geburt ein Diplomat war - der Vater war ein Diplomat aus dem Jemen. Die USA gewähren den Kindern von Diplomaten keine Staatsbürgerschaft aufgrund des Geburtsrechts. Aus den Papieren ergibt sich allerdings, dass Muthana am 28. Oktober 1994 geboren wurde und die Anstellung ihres Vaters bei der jemenitischen Mission bei den Vereinten Nationen am 1. September 1994 endete, was bedeutet, dass er zu diesem Zeitpunkt kein Diplomat mehr war. Muthana wurde ihr ganzes Leben lang als Bürgerin behandelt und hatte einen US-Pass, obwohl Beamte jetzt sagen, dass dieser widerrufen worden ist. Da sie nicht im Jemen geboren wurde, ist sie auch keine jemenitische Staatsbürgerin, was bedeutet, dass sie derzeit keine Staatsbürgerschaft besitzt.