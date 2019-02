US-General: Armee unterstützt weiterhin Saudis im Jemen USA unterstützen saudische Zielsuche bei Luftangriffen im Jemen Jason Ditz Bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus letzte Woche über die Beendigung der Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika am Krieg im Jemen wurden wiederholt Argumente vorgebracht, dass die USA die saudische Invasion nicht mehr direkt unterstützen. Generalmajor David Hill hat am Wochenende klargestellt, dass die US-Armee die Saudis tatsächlich immer noch unterstützt. Der General sagte, dass die Unterstützung der USA insbesondere darauf abzielt, den Saudis dabei zu helfen, ihre Luftangriffe so auszurichten, dass sie "das Risiko von zivilen Verlusten minimieren". Das ist ein riskantes Eingeständnis angesichts der schockierenden Zahl von Zivilisten, die immer wieder bei saudischen Luftangriffen getötet wurden, und diese zivilen Todesfälle sind ein wichtiger Teil dessen, warum der Kongress die USA aus dem Krieg heraushaben will. Obwohl das Repräsentantenhaus dafür gestimmt hat, die Beteiligung der USA am Krieg zu beenden, muss der Senat noch eine eigene Begleitgesetzgebung zu diesem Thema verabschieden. Selbst dann hat Präsident Trump mit einem Veto gedroht, und es ist unklar, ob der Kongress genügend Rückhalt hat, um ein Veto aufzuheben.