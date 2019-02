USA beabsichtigen 1.000 Soldaten aus Afghanistan zwecks "Effizienzsteigerung" abzuziehen Keine Vereinbarungen über Absenkungen, Effizienz kann immer noch als Vorwand für eine Senkung der Anzahl dienen Jason Ditz Buchstäblich einen Tag nach dem vorläufigen Versprechen des US-Verteidigungsministers Patrick Shanahan, dass es ohne die Zustimmung der NATO keinen Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan geben würde, teilen Regierungsvertreter Reportern mit, dass ein Schnitt von 1.000 oder sogar mehr Truppen angekündigt werden soll. Dieser Truppenabbau ist Teil einer "Effizienzsteigerung", die der neue Kommandant in Afghanistan starten will. Das würde diesen Schritt als Gürtel-enger-Schnallen und nicht als militärischen Rückzug im Rahmen einer Deeskalation darstellen. Präsident Trump scheint jedenfalls sehr an einer Deeskalation interessiert zu sein, wenn man bedenkt, wie schlecht der Krieg verläuft, und setzt sich für die Friedensgespräche mit den Taliban ein, die bei Erfolg zu einem endgültigen Rückzug führen könnten. Angesichts der Tatsache, wie viele Kriegsbefürworter innerhalb der Verwaltung und des Kongresses gegen Rückzüge unter welchen Bedingungen auch immer sind, könnte dies eine ideale Alternative für Präsident Trump sein, der zumindest einige Truppenschnitte vornehmen kann, ohne sie als Rückzüge bezeichnen zu müssen.