US Interims-Verteidigungschef: Kein Ausstieg aus Afghanistan ohne NATO-Koordination Verspricht, dass die USA sich nicht einseitig aus Afghanistan zurückziehen werden Jason Ditz Der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan versprach den Reportern auf einem NATO-Treffen in Brüssel, dass die Vereinigten Staaten keine "einseitige Truppenreduzierung" oder einen Rückzug aus Afghanistan vornehmen werden. Diese Kommentare stehen im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen der USA mit den Taliban über die Beendigung des Afghanistan-Krieges, die, wie die Taliban deutlich gemacht haben, ausschließlich vom Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan abhängt. Shanahan bestand darauf, dass jeder Rückzug mit der NATO "koordiniert" würde, was allerdings darauf hindeuten könnte, dass das Abkommen auch die NATO-Streitkräfte einbeziehen würde, da die Taliban alle ausländischen Truppen draußen haben wollen. Shanahans Unbestimmtheit in diesem Punkt könnte beabsichtigt sein, um die Kritik von Kriegstreibern abzulenken, die sich der Idee widersetzen, Afghanistan unter irgendwelchen Umständen zu verlassen.