USA lehnen Dialog mit venezolanischem Präsidenten ab, widerrufen Visa Militär bereit, US-Diplomaten in Venezuela zu schützen Jason Ditz Die Trump-Administration hat damit begonnen, die Visa mehrerer venezolanischer Abgeordneter mit Sitz in der Regierung Maduro zu widerrufen und gleichzeitig jeden Dialog mit Präsident Maduro auszuschließen. Regierungsvertreter verurteilten auch die Idee einer Mediation in Venezuela. Dies geschieht inmitten der Bemühungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und Lateinamerikas, die versuchen, die Krise in Venezuela durch Diplomatie und Mediation zu lösen. Die Vereinigten Staaten von Amerika kritisierten diese Bemühungen und sagten, dass sich die Welt hinter der Forderung nach einem bedingungslosen Regimewechsel zusammenschließen müsse. Elliott Abrams erklärte, dass die "Zeit für den Dialog mit Maduro längst vorbei ist" und dass die Vereinigten Staaten von Amerika nun wollen, dass jeder Juan Guaido als seinen Ersatz akzeptiert. Er fügte hinzu, dass das Ausland nur mit der Möchtegern-Regierung von Guaido verhandeln dürfe, und nicht mit der rechtmäßigen Regierung. Navy Admiral Craig Faller, der Leiter des US Southern Command, sagt, dass das Militär voll und ganz bereit ist, US-Diplomaten und Einrichtungen in Venezuela zu schützen, wenn nötig. Er fügte hinzu, dass die venezolanische Militärführung Maduro gegenüber loyal bleibt.