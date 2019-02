Trump sagt, dass der Einmarsch in Venezuela eine Option bleibt Guaido will nicht ausschließen, dass er einen US-Einmarsch befürwortet Jason Ditz Alle Optionen liegen in Venezuela auf dem Tisch. Das ist etwas, worauf die Trump-Administration wiederholt bestanden hat. In seinen Kommentaren vom Sonntag bekräftigte Präsident Trump, dass die militärische Invasion Venezuelas eine Option bleibt. Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro ist von dieser Idee nicht begeistert und warnte davor, dass ein Krieg das Weiße Haus "blutbefleckt" hinterlassen würde, und sagte einem Reporter, dass ein US-Krieg in Venezuela "eine Wiederholung von Vietnam" sein würde. Auch das russische Außenministerium warnte die Vereinigten Staaten von Amerika vor einer solchen Invasion, forderte internationale Zurückhaltung und sagte, das Ziel sollte sein, Venezuela zu helfen und nicht dem Land eine " destruktive Einmischung " aufzuzwingen. Der von den USA als interimistischer Ersatz für Präsident Maduro unterstützte Juan Guaido sagt, dass er die Unterstützung eines in seinem Namen unternommenen Einmarsches der USA nicht ausschließen wird, obwohl er sagte, dass seine Priorität darin besteht, Venezuela "in Richtung Demokratie" zu führen.