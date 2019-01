Die außergewöhnliche Nation behauptet ihre Außergewöhnlichkeit Paul Craig Roberts Washington hat einen Präsidenten für Venezuela gewählt. Ich wundere mich, ob Trump den schwarzen Humor dabei mitbekommen hat, als er Maduro das antat, was die Demokraten und Sudelmedien mit ihm machen. Nur wenige lateinamerikanische Regierungen hatten jemals eine Regierung, die die Mehrheit der indigenen Bevölkerung vertritt, oder einen Präsidenten, der nicht spanischer Abstammung war. Chávez in Venezuela war vielleicht der am längsten amtierende indigene Führer. Sein Nachfolger Maduro ist ebenfalls indigen. Indigene lateinamerikanische Führer sind für Washington inakzeptabel, weil sie dazu neigen, die Bevölkerung ihres Landes anstelle der amerikanischen Geschäfts- und Finanzinteressen zu vertreten. Wenn also eine lateinamerikanische Wählerschaft einen Führer wählt, der sie an die erste Stelle setzt, stürzt Washington den Führer. Dies ist die Geschichte der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Lateinamerika. Allein im 21. Jahrhundert hat Washington die gewählten Präsidenten von Honduras, Argentinien, Brasilien und Venezuela gestürzt und die Unabhängigkeit Ecuadors aufgehoben, das Julian Assange Asyl gewährt hatte. Washingtons Putsch mit der spanischen Elite gegen Chavez in Venezuela gelang zunächst. Chávez war in Gefangenschaft, aber bevor er ermordet werden konnte, erzwangen das venezolanische Volk und das Militär seine Freilassung. Chávez, entweder weil ihm die Macht fehlte, sich gegen die verräterische spanische Elite zu stellen, oder weil er sich entschied, Großmut zu zeigen, zog diejenigen, die am Putsch gegen sein Leben und die venezolanische Souveränität beteiligt waren, nicht zur Verantwortung. Washingtons Agenten, die spanische Elite, wurden nicht verhaftet und behielten ihre Kontrolle über die Medien und die Wirtschaft. Venezuela hat beträchtliche Öleinnahmen, aber sie erreichen nicht den Haushalt der Regierung oder schützen den Wert der Währung. Ich weiß nicht, wer das venezolanische Öl kontrolliert, aber es scheint, dass die Einnahmen gestohlen werden. Da es unwahrscheinlich scheint, dass die spanische Elite es der indigenen Bevölkerung erlauben würde, das Ölgeschäft zu kontrollieren, sind möglicherweise die Öleinnahmen das, was zusammen mit Washington die Anti-Maduro-Opposition finanziert. Wenn die Regierung Maduro die Einnahmen stiehlt, begeht die Regierung Selbstmord. Folglich hatten Washington und seine venezolanischen Vasallen freie Hand gegen Maduro. Die Huren, die die westlichen Medien bilden, haben Washingtons Verteufelung von Maduro gedient, einem gewählten Präsidenten, den Washington einen Diktator nennt. In der Wahl, bei der Maduro wiedergewählt wurde, wies Washington die traditionelle venezolanische Oligarchie an, die Wahl zu boykottieren. Das erlaubte Washington zu behaupten, dass Maduro nicht rechtmäßig gewählt wurde. Wenn es natürlich eine Chance gegeben hätte, dass Washington und seine spanischen Vasallen die Wahl gewinnen würden, hätten sie sie sicherlich nicht boykottiert. Aber die Huren, aus denen sich die amerikanischen Medien zusammensetzen, haben keine Integrität und damit kein Problem damit, die Tatsache zu übersehen, dass die Venezolaner Maduro den spanischen Vasallen Washingtons vorziehen. Washington versucht seit Jahren mit Sanktionen und wirtschaftlichen Strafen Venezuela zu destabilisieren, um die Regierung zu stürzen und Washingtons Agenten als Präsidenten einzusetzen. Diese Politik hat das venezolanische Volk grausam bestraft, aber dennoch haben sie an ihrer indigenen Führung festgehalten. Neulich organisierte Washington einen Militärputsch, aber nur wenige nahmen daran teil, und er ließ sich leicht niederwerfen. An diesen Fronten besiegt, ließ Washington Trump und Pence erklären, dass Maduro nicht der Präsident von Venezuela ist, und dass Washington seinen Vertreter in der Legislative als Präsidenten anerkannt hat. Pence forderte den neu ernannten Präsidenten auf, die Regierung Maduro zu stürzen und drohte Maduro mit einer Invasion, wenn er gegen den von Washington ernannten Präsidenten handelte. Maduros Antwort, die einige Jahre zu spät kam, bestand darin, alle US-Diplomaten aus Venezuela herauszuwerfen. Washington antwortete, dass nachdem Washington die Regierung Maduros nicht als legitim anerkennt, Maduro nicht die Befugnis hat, sie hinauszuwerfen. Die US-Diplomaten werden bleiben und die Verschwörung gegen Maduro fortsetzen. Hier haben wir es mit einer Situation zu tun, in der Washington, und nicht das venezolanische Volk, den Präsidenten von Venezuela gewählt hat und sich weigert, den Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch die venezolanische Regierung zu akzeptieren. Während ich das schreibe, gibt es Hinweise darauf, dass Washingtons Vasallen in Kanada und Europa auch der rechtmäßig gewählten Regierung Venezuelas die Anerkennung entziehen und stattdessen dem nicht gewählten Vertreter amerikanischer Geschäfts- und Finanzinteressen, der von Washington ausgewählt wurde, Anerkennung zollen. Was sagt das über den Westen aus? Der Westen versteht sich als die Heimat von Integrität, Menschenrechten, Demokratie, Wahrheit und Güte. Aber in Wirklichkeit ist der Westen entschlossen, Washingtons Unterdrückung der venezolanischen Selbstbestimmung zu unterstützen. Was Washington mit Venezuela macht, ist eine gute Lektion für die leichtgläubigen russischen atlantischen Integrationisten und die leichtgläubigen pro-westlichen chinesischen Jugendlichen. Die chinesische Global Times drückte es so aus: "Seit langem sind die USA bestrebt, das Völkerrecht mit seinen geopolitischen Interessen und Werten zu ersetzen, um ihre Einmischung und Hegemonie in der Welt zu legalisieren." (> LINK auf englisch ) Putin bekundete seine Unterstützung für die Legitimität der Regierung Maduros und sagte, dass die innenpolitische Krise Venezuelas "von außerhalb des Landes provoziert" wurde. (> LINK auf englisch ) Wird Washington morgen bekannt geben, dass die USA beschlossen haben, dass Alexei Navalny, nicht Vladimir Putin, Präsident Russlands ist? Wird Washington bekannt geben, dass die USA Xi Jinping nicht mehr als Chinas Präsidenten betrachten, da sein Einparteien-Regime ihn illegitim macht und ihn durch Tsai Lng-Wen ersetzt haben? Wie lange werden andere Mächte Washingtons Gesetzlosigkeit und Aggression tolerieren? Wie lange werden die Amerikaner die Schande tolerieren, die Washington auf ihre Schultern häuft?