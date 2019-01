Taliban drohen mit Ausstieg aus den Friedensgesprächen über die Präsenz von US-Truppen in Afghanistan USA fordern jetzt auf einmal "langfristige" Stützpunkte in Afghanistan Jason Ditz Die jüngsten Friedensgespräche zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den afghanischen Taliban hatten ermutigende Fortschritte gemacht. Der Prozess droht nun zusammenzubrechen, da die Taliban drohen, sich aus den Gesprächen zurückzuziehen, wenn die USA nicht aufhören, von der Frage des Abzugs ausländischer Truppen aus Afghanistan abzulenken. Während der US-Verhandlungsführer Zelmay Khalilzad dies als eine bloße "Meinungsverschiedenheit über die Agenda" darlegte, scheint es weit mehr als das zu sein, und stammt eigentlich von den USA, die sich anscheinend von der Idee des Rückzugs aus Afghanistan distanzieren. Die Taliban haben seit langem einen Abzug der Vereinigten Staaten von Amerika zur Hauptforderung für jedes Abkommen, das den Krieg beendet, gemacht, und die Fortschritte bei den Verhandlungen führten zu der Annahme, dass die USA endlich bereit waren, dies zumindest als Teil eines Abkommens zur Beendigung des mehr als 17-jährigen Krieges in Betracht zu ziehen. Stattdessen versuchen die US-Beauftragten nun, die Bedingungen völlig zu ändern und Zugeständnisse für die Beibehaltung von "langfristigen Militärbasen" in Afghanistan zu erhalten. Die US-Funktionäre argumentieren, dass sie die Stützpunkte brauchen, um sicherzustellen, dass die Taliban Afghanistan nicht nutzen können, um Angriffe auf andere Länder zu starten. Dass sie diese Forderung nach Berichten präsentieren, wonach sie die Taliban an einer neuen "Übergangsregierung" teilnehmen lassen und die Wahlen für die bestehende afghanische Regierung absagen würden, erweckt jedoch den Eindruck, dass es sich hierbei auf einmal um ein rätselhaftes Bekenntnis zu einer dauerhaften US-Besetzung handelt, Jahre nachdem der Krieg bereits effektiv verloren gegangen war.