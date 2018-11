Amerikas Kriege wieder großartig machen Die Pentagon übertüncht eine beunruhigende Vergangenheit Arnold R. Isaacs Hier ist ein Paradoxon der letzten Jahrzehnte: während die amerikanische Militärmacht immer weniger effektiv bei der Erreichung der Ziele Washingtons war, ist die Rhetorik um diese Macht herum immer großspuriger geworden. Das Klischee, dass unsere Streitkräfte die besten und mächtigsten der Welt sind - auch wenn das US-Militär in den letzten 50 Jahren keinen seiner bedeutenden Kriege gewonnen hat - schwingt in Präsident Trumps Versprechen mit, Amerika wieder groß zu machen. Viele Amerikaner, darunter auch er, verbinden diesen Slogan mit militärischer Macht. Und wir wollen nicht nur in Zukunft wieder größer sein, wir wollen auch in der Vergangenheit größer gewesen sein, als wir es wirklich waren. Zu diesem Zweck vergessen wir regelmäßig einige Fakten und erfinden andere, die unsere Geschichte in ein besseres Licht rücken. Der Vietnamkrieg war offensichtlich einer der katastrophalsten Fehler dieses Landes in der Vergangenheit - und das "Gedenken an den 50. Jahrestag des Vietnamkriegs" des Pentagons ist ein nahezu perfektes Beispiel dafür, wie sowohl nationale und militärische Führer als auch eine willige Öffentlichkeit es seitdem vermieden haben, sich wichtigen Wahrheiten über Vietnam- und amerikanische Kriege zu stellen. Das ist nicht nur eine Frage des ungenauen Erzählens von Geschichten. Es ist gefährlich, weil die Weigerung, Fehler der Vergangenheit zu erkennen, es einfacher macht, zukünftige Fehler zu begehen. Aus diesem Grund ist die selektive Geschichte, die das Pentagon seit mehr als sechs Jahren über Vietnam erzählt, und was diese Geschichte uns über das institutionelle Gedächtnis der Militärführung erzählt, einen kritischen Blick wert. Das historische Material der Gedenk-Website ( > LINK/englisch ) - vor allem eine Reihe von Merkblättern und eine umfangreiche "interaktive Zeitleiste" - ist gespickt mit sachlichen Fehlern, Fehlern durch Auslassung und Auftrag. Ihre Geschichte minimiert oder ignoriert drastisch Fakten, die Amerikas politische und moralische Misserfolge aufdecken, seine Fehltritte vor Ort und seine Mitschuld (zusammen mit der des Feindes) an massiven zivilen Leiden nicht nur in Vietnam, sondern auch in Laos und Kambodscha. Die Opposition gegen den Krieg im eigenen Land ist ebenfalls weitgehend aus den Aufzeichnungen gestrichen. Vielleicht aussagekräftiger als die Falschaussagen war das lange Versäumnis, fehlerhafte Einträge zu korrigieren, die seit Jahren unverändert geblieben sind, obwohl sie den Administratoren der Website gut bekannt waren. Bereits 2014, nach einem kritischen TomDispatch-Artikel von Nick Turse, Autor von Kill Anything That Moves: Der wirkliche amerikanische Krieg in Vietnam und aufgrund des Drucks anderer Kritiker haben die Beamten einige Punkte überarbeitet. Dazu gehörten das Massaker von My Lai (obwohl die Website immer noch nicht das Wort "Massaker" für den Mord an mehr als 500 Zivilisten, einschließlich Frauen und Kindern, durch amerikanische Soldaten verwendet) und die Marine-Kollisionen im Golf von Tonking, die zu den ersten Luftangriffen der USA auf Nordvietnam führten. Aber es folgten keine weiteren Korrekturen mehr, so dass eine erschreckende Reihe von falschen oder irreführenden Aussagen unberührt bleibt. In ihrer deutlichsten Verzerrung ignoriert die Website praktisch die innenpolitische Debatte über den Krieg und die Spaltungen, die er in der amerikanischen Gesellschaft verursacht hat. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens enthält die Zeitleiste über 30 Jahre (1945-1975) noch immer nur knappe einzeilige Einträge für jeden der massiven nationalen Antikriegsproteste von Oktober und November 1969. Die Demonstrationswelle im Mai 1970 nach dem Einfall der USA in Kambodscha wird etwas detaillierter beschrieben und erwähnt den Tod von Demonstranten, die von Nationalgarde-Truppen an der Kent State University in Ohio und durch Gewehrfeuer der Polizei am Jackson State College in Mississippi getötet wurden. Abgesehen von diesen jedoch fehlen die meisten anderen wichtigen Momente in der Friedensbewegung in der Zeitleiste ganz und gar. Die massiven Protestmärsche 1965 und 1967 vor dem Pentagon sind nirgendwo erwähnt. Ebenso wenig wie die chaotischen Proteste im folgenden Jahr vor der Democratic National Convention in Chicago. Obwohl die Erfahrung der Vietnam-Veteranen als zentrales Thema des Gedenkens bezeichnet wird, wurden auch Veteranen, die sich dem Krieg widersetzten, aus ihrer Geschichte gestrichen, bis vor wenigen Tagen, als die Beamten der Abteilung Geschichte und Erbe des Gedenkens erfuhren, dass ich an dem vorliegenden Artikel arbeitete. Erst dann fügten die Webmasters einen neuen Eintrag zu dem dramatischen einwöchigen Protest im April 1971 ein, als Hunderte von desillusionierten Veteranen ihre Dekorationen vor dem US-Kapitol wegwarfen - ein Ereignis, das zuvor überhaupt nicht in der Zeitleiste erwähnt wurde. Der neue Eintrag, zusammen mit einer kurzen Beschreibung der Proteste der Veteranen, bezieht sich auf die Aussage des zukünftigen Außenministers und Präsidentschaftskandidaten John Kerry vor einem Senatsausschuss, die in dieser Woche im Fernsehen übertragen wurde. Es wird jedoch nicht der Moment erwähnt, den die meisten Historiker als den denkwürdigsten in dieser Anhörung bezeichnen würden, als Kerry, der Marineuniform mit den über seiner Hemdtasche befestigten Vietnambändern trägt, die Ausschussmitglieder fragte: "Wie bitten Sie einen Mann, der letzte Mann zu sein, der für einen Fehler stirbt?" Selbst wenn die Demonstration der Veteranen und einige andere bemerkenswerte Lücken verspätet korrigiert wurden, sind sie immer noch erwähnenswert, weil sie die Art der Botschaft veranschaulichen, die die Website in den letzten fünf oder sechs Jahren verbreitet hat, und die zugrunde liegende Haltung, die eingeräumte Fehler für die Hälfte oder mehr dieser Zeit unkorrigiert bleiben ließ. Fehler der Kommission .... Neben irreführenden Auslassungen enthält die Gedenkseite auch direkte Falschaussagen über historische Tatsachen, die nicht korrigiert wurden, obwohl die Verantwortlichen der Website sie seit mindestens einem Jahr oder möglicherweise länger kennen. Beispiele sind ein Paar Unwahrheiten, die mit symbolischer Symmetrie die historische Realität an entgegengesetzten Enden der amerikanischen Vietnambeteiligung verzerren. Die eine falsifiziert ein Schlüsselthema bei einer frühen Wendung auf dem Weg der USA zur Beteiligung an diesem Krieg, während die andere einen wichtigen Wendepunkt in ihrer allerletzten Phase falsch darstellt. Die erste falsche Aussage steht im Merkblatt der U.S. Army - es gibt eines für jeden Militärdienst -, in dem es heißt: "Die Genfer Abkommen vom Juli 1954 teilten Vietnam in einen kommunistischen Staat im Norden und einen antikommunistischen Staat im Süden". Das ist falsch. Im Gegenteil, anstatt zwei Staaten zu schaffen, wurde Vietnam in den Genfer Abkommen, mit denen die Feindseligkeiten bei den gescheiterten Bemühungen Frankreichs um die Aufrechterhaltung der Kolonialherrschaft in Indochina beendet wurden, endgültig als eine einzige Nation anerkannt. Die von ihr zwischen Süd und Nord festgelegte Linie wurde als "provisorische militärische Demarkationslinie" definiert, die die gegnerischen Streitkräfte Frankreichs und des Vietminh bis zu den nationalen Wahlen für eine einheitliche Regierung vorübergehend trennt. In der Schlusserklärung der Genfer Konferenz wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Waffenstillstandslinie "in keiner Weise als politische oder territoriale Grenze ausgelegt werden darf". Das ist keine geringfügige Formalität. Sie täuscht bei einer grundlegenden Frage: Worum ging es im Krieg? War es eine illegale ausländische Aggression Nordvietnams gegen den Süden, wie von den Vereinigten Staaten und der südvietnamesischen Regierung in Saigon - von denen keine den Genfer Vertrag unterzeichnet hat - behauptet wurde? Oder war es ein Krieg zur Wiedervereinigung eines illegal geteilten Landes, wie von der kommunistischen Seite verkündet? Es gibt Argumente, die auf beiden Seiten dieser Frage vorgebracht werden müssen, aber das Genfer Abkommen unterstützte nicht Washingtons rechtliche und politische Rechtfertigung für ein Eingreifen - und seine falschen Hinweise, dass es den USA eine unbestrittene Legitimität verlieh, die sie einfach nicht hatten. Das zweite Beispiel stammt aus einer Passage im Informationsblatt der Luftwaffe über die Luftoffensive der USA im Dezember 1972, die allgemein als die "Weihnachtsbombardierung" bezeichnet wird. Unter ihrem Codenamen Linebacker beschreibt das Informationsblatt die Ereignisse auf diese Weise: "Als sich die Friedensgespräche verzögerten, ordnete Präsident Nixon eine zweite Linebacker-Operation an, und Ende Dezember 1972 griffen die B-52er Hanoi und Haiphong nachts an, und die A-7s und F-4s schlugen tagsüber zu.... Die Nordvietnamesen, die jetzt wehrlos sind, kehrten zu den Verhandlungen zurück und schlossen schnell eine Einigung. Die amerikanische Luftwaffe spielte daher eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des langen Konflikts." Wie die Aussage der Armee über Genf ist das falsch. Die Bombardierung im Dezember brachte keine nennenswerten neuen Zugeständnisse aus Nordvietnam. Das von den Vertretern Hanois im Januar 1973 unterzeichnete Friedensabkommen war in jeder wichtigen Hinsicht identisch mit dem Vertragsentwurf, den sie bereits im Oktober 1972, Monate vor der Bombardierung, angenommen hatten. Dieser frühere Text, der sich nur in einigen wenigen kleinen Verfahrenspunkten von der Vereinbarung vom Januar unterschied, war kein Verhandlungsvorschlag oder eine lose Vereinbarung im Prinzip. Es handelte sich um einen endgültigen Endentwurf, der von beiden Seiten bis ins letzte Detail gebilligt worden und nur deshalb nicht ausgeführt wurde, weil die Vereinigten Staaten ihre Zusage zurückgezogen hatten, nachdem der südvietnamesische Präsident Nguyen Van Thieu, dessen Regierung nicht an den Verhandlungen teilgenommen hatte, seine Bedingungen abgelehnt hatte. Unter starkem US-Druck akzeptierte Thieu im Januar im Wesentlichen die gleiche Vereinbarung. So war es Saigon, nicht Hanoi, das nach dem Bombenangriff seine Position änderte. Auch das ist ein bedeutungsvoller Fehler. Er stellt ein kritisches Ereignis in den Verhandlungen, die den US-Krieg beendeten, falsch dar, und zitiert dann diese unrichtige Geschichte, um fälschlicherweise zu behaupten, dass die Luftmacht eine entscheidende Rolle gespielt hat. ... und von Auslassung. Bis zu den letzten Änderungen, die durch meine Anfrage angestoßen wurden, fehlten einige wichtige historische Ereignisse in der Zeitleiste. Obwohl einige dieser leeren Felder inzwischen nominell ausgefüllt sind, fehlen bei einigen der überarbeiteten Einträge noch immer aussagekräftige Details. Eine bemerkenswerte Auslassung war der Staatsstreich vom März 1970 in Kambodscha, der Prinz Norodom Sihanouk stürzte, Kambodscha in einen umfassenden Krieg stürzte und die Voraussetzungen für das Eindringen von US-Truppen in das Land nur sechs Wochen später schuf. Eine weitere war die einzige authentische nationale Wahl Südvietnams im September 1967, als General Nguyen Van Thieu mit etwas mehr als einem Drittel der Stimmen Präsident wurde. Ein Eintrag zu dieser Wahl wurde in einen dieser späten Änderungsanträge zum Zeitplan eingefügt, aber er sagt immer noch nichts über den überraschenden zweitplatzierten Kandidaten Truong Dinh Dzu aus, der auf einer Friedensplattform lief, kurz nach der Wahl verhaftet und für die nächsten fünf Jahre inhaftiert wurde - was die Behauptungen, dass die Vereinigten Staaten eine legitime Demokratie in Südvietnam unterstützen, erschüttert. Eine weitere Lücke, die nach all diesen Jahren durch die neu geänderte Zeitleiste nur teilweise geschlossen wurde, betrifft die intensive und höchst umstrittene US-Bombardierungskampagne in Kambodscha im Jahr 1973, die nach dem Ende des US-Kampfes in Vietnam durch das Pariser Friedensabkommen fast sechs Monate lang durchgeführt wurde. Durch die Ersetzung eines einzigen schrägen Verweises im früheren Eintrag, der lediglich darauf hingewiesen hatte, dass der US-Kongress im August 1973 die Finanzierung der "Luftaktion in Kambodscha und Laos" beendete, aber nichts anderes über diese Kampagne sagte, gibt die Zeitleiste nun an, wo und wann die Bombardierung stattgefunden hat. Sie gibt jedoch noch keine Angaben über das Ausmaß und die Schwere dieser Luftangriffe. (Zweihundertfünfzigtausend Tonnen US-Bomben fielen 1973 auf Kambodscha, mehr als im gesamten Zweiten Weltkrieg auf Japan abgeworfen wurden.) Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass die Bombardierung den Todeskampf Kambodschas nicht beendet hat. In der Zeitleiste wird Kambodscha nur noch einmal erwähnt, in einem Satz auf der letzten Seite, in dem es nur heißt: "Am 16. und 17. April 1975 fällt Phnom Penh an die kommunistischen Kräfte, die Roten Khmer". Auslassungen erstrecken sich auch auf die Daten, die für den 50-jährigen "Jahrestag" gewählt wurden (wenn dieses Wort verwendet werden kann, um eine Spanne von mehr als 13 Jahren zu bezeichnen). Anstatt irgendwelche Ereignisse im eigentlichen Vietnamkrieg zu markieren, findet das Gedenken offiziell zwischen zwei US-Feiertagen statt - vom Memorial Day 2012 bis zum Veterans Day 2025. Ein Starttermin für den Vietnamkrieg ist in der Tat schwer festzulegen, aber es gab völlig klare Entscheidungen für sein Ende: 27. Januar 1973, als der US-Kampf unter dem Pariser Friedensabkommen endete; 29. März 1973, als die letzten amerikanischen Kriegsgefangenen freigelassen wurden und die letzten US-Kampftruppen abreisten; oder 30. April 1975, als Saigon sich den Kommunisten ergab. Indem es keinen von diesen wählte, ersparte das Pentagon Veteranen und dem Rest von uns das mögliche Unbehagen, die wirklichen Daten zu bemerken und uns an das große nationale Versagen zu erinnern, das sie verkörpern. Änderungen versprochen, aber nicht gemacht Pentagon-Gedenkbeamte haben lange Zeit ernsthafte Mängel in der Zeitlinie eingeräumt. Bereits im März 2015 informierten Administratoren eine Gruppe von Kritikern der Website, dass sie früher oder später planen, sie durch eine brandneue Zeitleiste zu ersetzen, die eine exaktere und ausgewogenere Version der Ereignisse in Vietnam bietet. Im folgenden Januar sagte der pensionierte Oberst der Armee, Mark Franklin, Chef der Abteilung für Geschichte und Erbe der Erinnerung, den Historikern auf der Jahresversammlung der American Historical Association, dass die aktualisierte Zeitleiste "bald" veröffentlicht werden würde. Er zeigte sogar Folien von der neuen Version. Aber nichts auf der Website hatte sich im Herbst 2017, viele Monate später, geändert, als ich mich an sein Büro wandte, bevor ich einen früheren Artikel über die Erinnerungsarbeit schrieb. Mir wurde damals gesagt, dass eine komplett überarbeitete Website, einschließlich einer brandneuen Zeitleiste, bis Ende dieses Jahres veröffentlicht werden sollte. Sollte dies nicht geschehen, war geplant, Korrekturen in der bestehenden Zeitleiste vorzunehmen. Fast genau ein Jahr später war die Website immer noch nicht ersetzt und die überarbeitete Zeitleiste, die vor einigen Jahren erstellt wurde, bleibt in der Schwebe. Die offizielle Erklärung für die Verspätung ist, dass ungelöste Vertragsfragen die Arbeit an der neuen Website von Beginn an behindert haben. Franklin hat nachdrücklich bestritten, dass es einen bewussten Versuch gegeben hat, sich an eine fehlerhafte Geschichte zu klammern oder eine Absicht, "eine bestimmte Geschichte über den Krieg darzustellen". Aber eine drastisch weiß getünchte Geschichte auf der Website für so viele Jahre nach dem Versprechen zu bewahren, sie zu ändern, weist nicht gerade auf ein starkes Engagement für die Bereitstellung von "historisch genauen Materialien" hin, wie auf der Homepage der Abteilung History and Legacy versprochen, um den Amerikanern zu helfen, die Erfahrungen ihres Landes in Vietnam zu verstehen. Mythologisierung unserer Kriege und unserer selbst Die Erinnerungsarbeit sagt uns nicht nur etwas über die Hüter unserer Erinnerungen an den Vietnamkrieg im Pentagon, sie offenbart auch etwas viel Breiteres und Tieferes in der amerikanischen politischen und populären Kultur: ein starkes Bedürfnis, uns selbst als ein gerechtes, aufrechtes und erfolgreiches Land zu betrachten, das nur rechtschaffene, gerechte und erfolgreiche Kriege führt. Das ist natürlich kein neues Phänomen. Bereits 1899 versicherte Präsident William McKinley in einer Rede zur Verteidigung der Militäraktion, die die Philippinen zu einer US-Kolonie machen würde, seinem Publikum, dass es sich nicht um einen Krieg um einen Schatz oder eine Eroberung handelte, da solche Kriege dem amerikanischen Charakter fremd waren. "Im amerikanischen Geist lauern keine imperialen Entwürfe", erklärte McKinley. "Sie sind den amerikanischen Gefühlen, Gedanken und Zielen fremd." Der "alleinige Zweck" der Entsendung von US-Truppen auf die Philippinen sei "das Wohlergehen und Glück und die Rechte der Bewohner der Philippinischen Inseln". Wie in Stephen Kinzers faszinierendem Buch The True Flag von 2017 beschrieben, wurde dieser Ton damals in vielen Reden angeschlagen - Reden, die perfekt ausdrücken, was mehr als ein Jahrhundert später als "amerikanischer Exzeptionalismus" bezeichnet werden sollte. Zusammen mit der Förderung einer breiten nationalen Annahme der moralischen Überlegenheit haben amerikanische politische Führer seit einer Generation US-Militärprojekte mit Rhetorik unterstützt, die "Unterstützung der Truppen" mit "Unterstützung der Politik" verbindet. Eine Abwandlung dieser Formel, die rückwirkend auf Vietnam angewendet wurde, setzt "Ehre den Veteranen" mit "Ehre dem Krieg" gleich, wobei die klare Schlussfolgerung darin besteht, dass die Kritik am Krieg in der Tat diese Veteranen nicht respektiert. Es ist eine falsche Logik, aber wenn man sich die Website des Pentagons zum Gedenken ansieht, ist es unmöglich, ihren Einfluss dort nicht zu sehen. Die jüngsten Korrekturen der Erinnerungswebsite sind ein willkommener, aber kleiner Schritt zu mehr Korrektheit. Aber die Seite ist noch weit davon entfernt, die wahre Natur dessen zu zeigen, was dieses Land sich selbst und vielen Millionen Vietnamesen, Laoten und Kambodschanern in dem tragischen Fehler, den wir den Vietnamkrieg nennen, wirklich angetan hat. Dazu sind weitaus größere Änderungen erforderlich, als bisher vorgenommen wurden.