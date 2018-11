USA drohen mit Ausstieg aus UPU und ITU, die Hitler überlebt haben, aber nicht Trump Wayne Madsen Die Vereinigten Staaten von Amerika drohen, sich aus zwei internationalen Organisationen zurückzuziehen, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg überlebt haben, aber die rückschrittliche neokonservative Außenpolitik von Donald Trump nicht überleben werden. Die drittälteste internationale Organisation der Welt, die 1874 in Bern, Schweiz, gegründete Universal Postal Union (UPU), wurde von Washington über den Rückzug der USA informiert. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden unter der Leitung von Präsident Ulysses Grant zu einem Gründungsmitglied der UPU. Die Trump-Administration, insbesondere der tollwütige, rechtsgerichtete Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, ist verärgert über ausländische Regierungssubventionen für bestimmte Postbehörden, insbesondere für die chinesische, die die Kosten für den internationalen Paketversand für Hersteller und Verbraucher senken. Anstatt unter der Schirmherrschaft der UPU, die zur Standardisierung des weltweiten Postsystems gegründet wurde, über revidierte Posttarife zu verhandeln, plant Trump den Ausstieg aus der Organisation. Das Weiße Haus Trumps droht auch mit dem Rückzug der USA aus der zweitältesten internationalen Organisation, der International Telecommunications Union (ITU), die 1865 von der International Telegraph Convention in Paris gegründet wurde. Die Vereinigten Staaten traten der ITU 1908 während der Amtszeit von Präsident Theodore Roosevelt bei. Die beiden Präsidenten - Grant und Roosevelt -, die die Vereinigten Staaten von Amerika in die UPU und ITU führten, waren Republikaner. Trumps Streitigkeiten mit der ITU liegen in der Verwaltung des internationalen Funkfrequenzspektrums durch die Organisation und in ihrer Weiterentwicklung zur Verwaltung der internationalen Datenbandbreite. Trumps Mitglieder der Federal Communications Commission (FCC), insbesondere der FCC-Vorsitzende Ajit Pai und das Mitglied Michael O'Rielly, sind beide im Besitz von und werden von Amerikas Kommunikationsriesen - einschließlich AT&T, Verizon und Comcast - betrieben, die wollen, dass die Privatwirtschaft, nicht Regierungsbehörden, die Regeln für Funkspektrum und Bandbreitenmanagement festlegt. Der schamlose Rassismus der Trump-Administration wurde deutlich, als die Vereinigten Staaten zum ersten Mal in der Geschichte ihrer Mitgliedschaft in der Genfer ITU ihre Kandidatin für den Vorsitz des Radio Regulations Board (RRB), einem der Leitungsorgane der ITU, zurückzogen. Die RRB ist der Schlüssel zur Überwachung und Verwaltung der globalen Funkfrequenzverwaltung, aus der Trump und seine Geschäftsfreunde so viel Profit wie möglich herausholen wollen. Die Kandidatin, die für den RRB-Vorsitz fallen gelassen wurde, war die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Joanne Wilson, die von Barack Obama 2014 in die zweite Position des Vorstands nominiert wurde. Washington verstieß nicht nur gegen das Protokoll, sondern konterkarierte auch den Konsens der ITU, dass Jean Philemon Kissangou zum Direktor des Telecommunications Development Bureau (BDT) der ITU gewählt werden sollte. Die Trump-Administration hat gedroht, die Finanzierung der ITU einzustellen, was einem Rückzug gleichkommt, es sei denn, die ITU wählt Doreen Bogdan-Martin, eine Favoritin des skandalumwitterten US-Handelsministers Wilbur Ross, zur nächsten Direktorin der BDT. Das Handelsministerium von Ross gibt damit an, dass Bogdan-Martin die erste Frau sein wird, die in der 153-jährigen Geschichte des Unternehmens eine der gewählten Führungspositionen der ITU übernimmt. Das Handelsministerium lügt jedoch. Frau Wilson sollte die erste Frau in der ITU werden, die zum Vorsitzenden eines ITU-Organes, des RRB, gewählt wurde. Wilsons disqualifizierender Faktor ist für das Weiße Haus Trumps, dass sie eine Afroamerikanerin ist. Kissangou wird für die Trump-Administration disqualifiziert, weil er ein Afrikaner aus der Republik Kongo ist, einer der Nationen, die Trump zuvor als "Scheißloch" bezeichnet hat. Bogdan-Martin, eine Weiße, kam mit der Unterstützung der George W. Bush-Regierung auf verschiedene Positionen in der ITU. Der Rassismus, den die Republikanische Partei bei den Wahlen in Georgia, Florida, Texas und anderen Staaten zeigt, ist auch bei den Wahlen für die Führungspositionen internationaler Organisationen in Genf angesagt. Auch die UPU widersteht einem Ansturm der Trump-Administration. Das Aufkommen des E-Commerce hat zu Diskussionen bei der UPU geführt, ihr Posttarifsystem zu überarbeiten. Anstatt jedoch an den UPU-Verhandlungen zur Reform des derzeitigen Systems teilzunehmen, beschloss die Trump-Administration, die den Multilateralismus meidet, sich von einer internationalen Organisation zu verabschieden, die ihren Begleitstatus zum unglücklichen Völkerbund überlebte und Teil des Systems der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen wurde. Die Hauptaufgabe der UPU besteht darin, Standards für den elektronischen Datenaustausch (EDI), die Postverschlüsselung, Postformulare, internationale Antwortscheine, internationale Postanweisungen und Zähler zwischen den Postbehörden festzulegen. Sie setzt sich auch dafür ein, dass die Mitgliedstaaten einheitliche Pauschalen für den Versand von Briefen an jeden Ort der Welt einhalten. Eine weitere UPU-Norm ist, dass Stempelwerte in römischen Ziffern angegeben werden. Die UPU legt auch Vorschriften für den Versand von biologisch verderblichen Gütern über die internationale Post sowie für den Umgang mit Gefahrenstoffen und krankheitsübertragenden Gütern fest, die eine Gefahr für die Postangestellten darstellen könnten. Im Sinne der Postsicherheit koordiniert die UPU ihre Aktivitäten mit der Weltgesundheitsorganisation, der Internationalen Arbeitsorganisation und der UN Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Die Trump-Administration kündigte auch den Rückzug der USA von der UNESCO zum 31. Dezember 2018 an. Die Vereinigten Staaten behalten die schreckliche Unterscheidung bei, das einzige UPU-Mitglied zu sein, in dem das Postsystem während der Regierung George W. Bush zur Verteilung eines biologischen Kampfstoffs - Anthrax - verwendet wurde. Die Folgen des Rückzugs der USA aus der UPU werden sofort spürbar sein. Laut dem stellvertretenden Generaldirektor der UPU, Pascal Clivaz, werden Amerikaner nach Beendigung der amerikanischen Mitgliedschaft in diesem Vertrag nicht mehr in der Lage sein, Briefe oder Pakete an und von den UPU-Mitgliedstaaten, einschließlich Kanada und Mexiko, zu senden oder zu empfangen. Die UPU wird keine speziellen Codes mehr mit dem US Postal Service (USPS) teilen, die für den Versand und Empfang internationaler Post notwendig sind. Der einzige Mechanismus zum Senden und Empfangen von internationaler Post wird über teurere private Zustelldienste wie FedEx und UPS sein. Trump hat nie einen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, den USPS und seine Mitarbeiter vollständig zu eliminieren. US-Briefmarken könnten bald als ungültige Postinstrumente gelten, soweit es den Rest der Welt betrifft. Briefmarken, die vom Vatikan, der Weihnachtsinsel, dem Souveränen Malteser Ritterorden, der Insel Pitcairn, Aitutaki, Tristan da Cunha, den Vereinten Nationen, Madeira, den Färöern und dem Britisch-Antarktischen Territorium herausgegeben werden, werden dank Herrn Trump und seinen Briganten mehr internationale Gültigkeit besitzen als eine US-Marke. Der Rückzug der USA aus der UPU wird sich negativ auf drei unabhängige pazifische Staaten auswirken, die sich in "freier Assoziation" mit den Vereinigten Staaten befinden. Im Rahmen der Verträge übernimmt die USPS alle Postzustellungen von und zu den Marshallinseln, Palau und Mikronesien. Um ununterbrochene Postverbindungen mit den benachbarten pazifischen Inselstaaten, Asien und darüber hinaus zu gewährleisten, müssen diese verarmten Nationen unabhängige Postbehörden und -dienste einrichten. In gewisser Weise wird Trumps Entscheidung es diesen halbkolonialen Staaten ermöglichen, unabhängiger von Washington zu werden und letztlich eine Außenpolitik zu etablieren, die ihre reflexartige Unterstützung für die USA und Israel in der UNO-Generalversammlung nicht mehr länger gewährleistet. Der UPU und der ITU gelang es, die nationalsozialistische Besetzung Europas und Nordafrikas zu überstehen. Die kriegführenden Nationen des Zweiten Weltkriegs blieben weiterhin Mitglied in beiden Organisationen. Darüber hinaus waren die UPU und die ITU die einzigen beiden internationalen Organisationen, in denen die Sowjetunion vor und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Mitglied war. Der Postweg zwischen dem Nazi-Reich und den alliierten Mächten, die alle Mitglieder der UPU blieben, war offen über das Postfach 506 im Thomas Cook-Büro in Lissabon oder das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf. Obwohl die kriegführenden Nationen im Zweiten Weltkrieg umfangreiche Abhörungen von internationalen Telegrafen- und Telefonleitungen und Funkverbindungen durchführten, konnten Telefonanrufe und Telegramme immer noch zwischen den großen Welthauptstädten gesendet werden, da die Standards der ITU weiterhin eingehalten wurden. Nahtlose digitale Kommunikation kann nicht mehr der Fall sein, wenn die Trump-Administration im Gegensatz zu Nazi-Deutschland, dem faschistischen Italien oder dem kaiserlichen Japan die ITU und ihre Kriterien für Funkfrequenzmanagement und Standards verlässt. Die UPU und die ITU überlebten Adolf Hitler, aber nicht Donald Trump. Das ist ein Vermächtnis, für das jeder Amerikaner nichts als Scham und ewige Reue empfinden sollte.