Brent Taylor ist nicht für Gott, Familie und Vaterland gestorben Jacob G. Hornberger Am vergangenen Wochenende wurde Major Brent Taylor im Einsatz in Afghanistan getötet, wo die US-Regierung nun seit 17 Jahren Krieg führt. Als er getötet wurde, bildete der 39-jährige Taylor eine afghanische Sicherheitstruppe aus. Einer seiner Rekruten richtete seine Waffe auf Taylor und erschoss ihn. Taylor war jedoch nicht nur ein Soldat. Er war auch gewählter Bürgermeister von North Ogden, Utah. Als Mitglied der Nationalgarde gab Taylor sein Amt als Bürgermeister auf, um eine vierte Tour in Afghanistan zu absolvieren. Er hinterlässt eine Frau und 7 Kinder, die zwischen 11 Monaten und 13 Jahren alt sind. Kein Wunder, dass heute Interventionisten die Standardverkündung machen - dass Taylor für Gott, Familie und Vaterland gestorben ist. Die Wahrheit ist jedoch, dass Taylor für keines dieser Dinge gestorben ist. Stattdessen starb er für Weltreich und Intervention, die nicht dasselbe sind wie Gott, Familie und Vaterland. Es ist nur so, dass die Interventionisten so verzweifelt einen Sinn im Tod dieses Mannes finden wollen, besonders um seiner Frau und seiner Kinder willen, dass sie sich selbst davon überzeugen müssen, an eine falsche Realität zu glauben, eine, die besagt, dass Taylor für Gott, Familie und Vaterland gestorben ist und nicht für das Imperium und die Intervention. Interessanterweise erzählte seine Frau Jeanne vor Taylors Tod einer Lokalzeitung: "Ich mache mit Brent Witze, dass er entweder ein Visionär oder verrückt ist. Ich baue auf die Tatsache, dass er ein Visionär ist." Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die Frau Taylor offenbar nicht bedacht hat: dass ihr Mann einfach naiv war. Es ist klar, dass Taylor, wie so viele andere Amerikaner, sich dem Konzept des nationalen Sicherheitsstaates des Imperiums im Ausland und der Intervention angeschlossen hat. Taylors Denkweise wurde durch einen seiner Beiträge auf Facebook reflektiert: "Es gibt drei große Loyalitäten, die sich vom Leben und allem, was darin steckt, leiten lassen: Gott, Familie und Vaterland.“ Das ist natürlich die Standardmentalität, die der US-nationale Sicherheitsstaat unzähligen Amerikanern eingeprägt hat, besonders den Soldaten - dass US-Soldaten, die in Amerikas ausländischen Kriegen und ausländischen Interventionen töten und sterben, dies im Dienst von Gott, Familie und Vaterland tun. Das Problem ist, dass das schlichtweg nicht stimmt. Kein US-Soldat, der Menschen in Afghanistan oder, wenn wir gerade dabei sind, im Irak, Syrien, Jemen, Vietnam, Panama, Korea, Grenada usw. getötet hat oder getötet wurde, wurde an diesen Orten getötet oder starb, um Gott, Familie und Vaterland zu schützen. Denken Sie nur daran, dass niemand aus diesen Ländern jemals in die Vereinigten Staaten eingedrungen ist und versucht hat, unser Land zu erobern. Stattdessen war es immer das US-Militär und die CIA, die in die Angelegenheiten dieser Länder eingedrungen sind oder eingegriffen haben. Auf die Gefahr hin, auf dem Selbstverständlichen herumzureiten, kann man nicht sagen, dass eine Nation sich gegen das Land verteidigt, in das sie eindringt, wenn sie die eindringende Macht ist. Es ist das Land, das überfallen wird, das die Macht ist, die sich verteidigt. Sogar die Angriffe vom 11. September, die als Entschuldigung für die Invasion sowohl des Irak als auch Afghanistans benutzt wurden, waren kein Versuch, in die Vereinigten Staaten einzudringen oder sie zu erobern. Sie waren nichts anderes als ein "Rückschlag" von früheren US-Interventionen im Nahen Osten, wie den 11 Jahren Sanktionen gegen den Irak, die Hunderttausende von irakischen Kindern töteten. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Bundesregierung als nationaler Sicherheitsstaat strukturiert, eine totalitäre Struktur, die aus einem massiven, dauerhaften und ständig wachsenden militärischen Establishment besteht, das Präsident Eisenhower als "militärisch-industrieller Komplex" bezeichnete. Der Staat der nationalen Sicherheit umfasst auch die CIA, die die Macht hat, Menschen, einschließlich Amerikaner, auf unbestimmte Zeit festzunehmen, zu foltern und zu ermorden. Und er schließt auch die NSA ein, die die Macht hat, eine geheime Überwachung der Bürger durchzuführen. Eisenhower warnte die Amerikaner davor, dass diese Art von Regierungsstruktur eine ernsthafte Bedrohung für ihre Freiheiten und demokratischen Prozesse darstellt. Hand in Hand mit einer staatlichen Regierungsstruktur der nationalen Sicherheit geht eine Außenpolitik, die auf Imperium und Intervention beruht, eine Politik, die darin besteht, pro-amerikanische Regimes auf der ganzen Welt zu installieren und ihr Handeln durch umfangreiche Auslandshilfe zu kontrollieren. Es geht um Invasionen, Angriffskriege, Putsche, Entführungen, Folter, Mord und Partnerschaften mit brutalen diktatorischen Regimen. Iran, Irak, Afghanistan, Chile, Ägypten und Saudi-Arabien sind nur einige von vielen Beispielen für dieses Phänomen. Womit das Pentagon, die CIA und die NSA so effektiv waren, sind Propaganda und Indoktrination. Sie haben unzählige Amerikaner davon überzeugt, dass ausländisches Imperium und Intervention mit Gott, Familie und Vaterland gleichzusetzen sind. Hier kommt die Naivität ins Spiel. Wann immer ein Soldat in einer dieser Eskapaden tötet oder stirbt, sagt ihm seine Denkweise, dass er dies für Gott, die Familie und das Vaterland tut, während er es in Wirklichkeit im Dienste des Imperiums, der Intervention und des nationalen Sicherheitsstatus tut. Es ist auch erwähnenswert, dass die US-Verfassung, auf deren Unterstützung und Verteidigung jeder Soldat einen Eid ablegt, eine Kriegserklärung des Kongresses erfordert, bevor der Präsident und seine Armee gesetzlich berechtigt sind, Krieg zu führen. Dennoch hat der Kongress Afghanistan nie den Krieg erklärt. Das bedeutet, dass Taylor gestorben ist, als er einen Krieg führte, der unter unserer Regierungsform illegal ist. Leider wird Taylor nicht der letzte US-Soldat sein, der in Afghanistan getötet wurde. Es wird noch mehr geben. Und es wird noch mehr Lügen darüber geben, wofür sie gestorben sind. Wenn eine ausreichende Anzahl von Amerikanern endlich zu der Erkenntnis kommt, dass sich Imperium, Interventionismus und der Status des Nationalen Sicherheitsstaats von Gott, Familie und Vaterland unterscheiden, wird das amerikanische Volk aufhören, seine Soldaten in fernen fremden Ländern töten und sterben zu lassen.