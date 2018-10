Ist Amerika erledigt? Paul Craig Roberts Die Weigerung der Demokratischen Partei und des Militär-/Sicherheitskomplexes, die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu akzeptieren, und der Missbrauch ihrer Machtpositionen, um Donald Trump an der Ausübung der Präsidialgewalt zu hindern, ist ein revolutionärer Schritt, der von Angelo Codevilla gut beschrieben wird: (> LINK/englisch ) Die Amerikaner sind jetzt so polarisiert, dass sie "keine grundlegenden Sympathien und Vertrauen mehr teilen, weil sie sich gegenseitig nicht mehr für gleichwertig halten". Codevilla beschuldigt die Progressiven und ihre Haltung der moralischen Überlegenheit, aber seine Erklärung lässt offen, wer die Schuld daran trägt. Ich gebe beiden Seiten die Schuld. Die Verfassung und unsere bürgerlichen Freiheiten haben vom "konservativen" republikanischen Regime von George W. Bush einen schweren Schlag erlitten. Die Folge war, dass die Regierung zur Waffe für den Einsatz gegen den inländischen Gegner wurde. Mit anderen Worten, die Einheit hat uns verlassen. Das Fehlen von Einheit macht es der herrschenden Oligarchie leicht, ihre materiellen Interessen auf Kosten des Wohlstands des amerikanischen Volkes zu erreichen. In der Tat ist es erstaunlich, Progressive zu finden, die mit dem Militär/Sicherheitskomplex in Einklang stehen, um Trump davon abzuhalten, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren. Die Provokationen Russlands, die seit dem Clinton-Regime andauern, haben unter den neokonservativen Regimen Obama und Trump ein beispielloses Niveau erreicht. Der inszenierte Konflikt ist gut für das jährliche Budget des Militär-/Sicherheitskomplexes von 1.000 Milliarden Dollar auf Kosten der Maximierung des Risikos eines Atomkriegs. Die Dämonisierungen von Russland, Putin, China und dem Iran sind so extrem, dass sie Russland und China davon überzeugt haben, dass Washington einen Krieg beabsichtigt. Für Russland bestätigt der Rückzug Trumps aus dem Mittelstreckenraketenvertrag (INF), dass ein Angriff auf Russland vorbereitet wird. Mittelstreckenraketen können die USA nicht erreichen. Der Vertrag gab Russland und Europa Sicherheit, weshalb Washingtons Behauptung, Russland verstoße gegen den Vertrag, absurd ist. Der einzige Grund für den Rücktritt Washingtons aus dem Vertrag ist die Möglichkeit, Mittelstreckenraketen an den Grenzen Russlands zu platzieren, was die Erfolgsaussichten eines US-Erstschlags gegen Russland erheblich erhöhen würde. Das scheint dem amerikanischen Volk, den Medien und dem Kongress nicht klar zu sein, aber es ist den Russen klar. Michail Gorbatschow, der den INF-Vertrag mit Präsident Reagan ausgehandelt hat, stellte die Kriegsdrohung kurz und bündig dar: "Es sieht so aus, als würde sich die Welt auf den Krieg vorbereiten." (> LINK/englisch ) Das ist auch für die russische Regierung sehr deutlich. Ein hoher Beamter, Andrej Belousow, erklärte: "Ja, Russland bereitet sich auf den Krieg vor, ich habe es bestätigt. Wir bereiten uns darauf vor, unsere Heimat, unsere territoriale Integrität, unsere Prinzipien, unsere Werte, unser Volk zu verteidigen - wir bereiten uns auf einen solchen Krieg vor" (> LINK/englisch ) Putin selbst fand endlich harte Worte. Ein Land, das Russland angreift, wird ausgelöscht, "wird wie Hunde verrecken" und "zur Hölle gehen". Da die Dämonisierung Russlands Teil der Dämonisierung Trumps durch die Demokraten ist - "Putin-Handlanger", "Putin-Agent" oder, in den Worten des ehemaligen CIA-Direktors John Brennan, "Verräter" -, ist das amerikanische Volk zu uneinig, um gegen den Konflikt mit Russland Stellung zu beziehen, der den Agenden des Militär/Sicherheitskomplexes und der Ideologie der Neokonservativen von der US-Weltherrschaft dient. Da Russland unmöglich US-Mittelstreckenraketen an der russischen Grenze akzeptieren kann, steht der Krieg vor der Tür. Vielleicht werden die europäischen Regierungen, Washingtons gefügige Handlanger, endlich aufwachen und sich weigern, an dem von Washington organisierten Konflikt teilzunehmen. Wenn nicht, muss die Weltuntergangsuhr auf eine Sekunde vor dem Untergang verschoben werden.