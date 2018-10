Bericht fordert mehr Schiffe für die bereits gewaltige US-Marine Studie behauptet, dass die USA über "hoffnungslos unzureichend Schiffe" verfügt Jason Ditz Die US Navy wurde lange Zeit verspottet, weil sie eine Einstellung zu ihren Anforderungen hat, die ein Jahrhundert veraltet ist, aber sie ist immer noch die mit Abstand größte Marine der Welt. Das ist nicht verwunderlich, denn das US-Militär ist das größte und vielseitigste auf dem Planeten in der Geschichte. Aber es kann immer noch größer sein. Und was diese Bemühungen erleichtert, ist die Heritage Foundation, deren neue Studie 355 Schiffe als "hoffnungslos unzureichend" erachtet, basierend auf der Idee, gleichzeitig zwei große Konflikte auszutragen und ihre normale Rotationsfähigkeit sowie die Kapazität für Sonderoperationen. Dies würde eine Erhöhung des Schiffbaubudgets der Marine um 12% und ein Ziel von 400 Schiffen bedeuten. Das betrifft einen weiteren Flugzeugträger, aber der eigentliche Schwerpunkt liegt auf Logistikschiffen. Diese Schiffe sind notwendig, argumentiert die Studie, um alle jene kleinen Küstenkampfschiffe zu unterstützen, die die Marine in den letzten Jahren gebaut hat, um eine größere Anzahl von Schiffen zu bekommen, indem sie nur kleine Flussboote gebaut und in den Ozean gebracht hat. Mehr Geld auszugeben liegt direkt auf der Linie des Pentagons, und man wird dort wahrscheinlich nur zu gerne die Idee von riesigen Seekriegen gegen Russland und China oder beide annehmen, zusammen mit erheblichen Marineeinsätzen, die nebenbei durchgeführt werden.