"Mein" gesperrter Twitter-Account Paul Craig Roberts Sehr geehrte Leserinnen und Leser: Im Internet und in den internationalen Medien wird verbreitet, dass Twitter mein Konto gesperrt hat. Das stimmt nicht. Ich benutze keine Social Media. Ich entdeckte, dass ein Twitter-Account in meinem Namen betrieben wurde. Ich habe beantragt, dass der Account aufgelöst wird. Ich erinnere mich nicht daran, jemandem die Erlaubnis erteilt zu haben, einen Twitter-Account in meinem Namen zu betreiben. Ich bin immer noch sehr damit beschäftigt, Familienangehörigen zu helfen, die vom Hurrikan Michael betroffen sind, und konnte mir die Twitter-Postings nur schnell ansehen. Sie schien hauptsächlich harmlos zu sein und enthielten Links oder Zitate aus meinen geposteten Kolumnen. Es gab jedoch auch andere Dinge, wie z.B. Appelle, Geld an Alex Jones InfoWars zu schicken und andere Dinge. Ich habe nichts gegen Alex Jones. Mein Webmaster und ich waren jedoch besorgt, dass Dinge veröffentlicht werden könnten, die für mich gefährlich wären, wie Verleumdungen, Morddrohungen gegen andere und so weiter. Um es noch einmal zu sagen, das Konto wurde auf meinen Wunsch hin geschlossen. Um es noch einmal zu sagen, ich benutze keine Social Media.