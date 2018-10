Südkoreas Moon bestätigt die jüngsten Vereinbarungen mit Nordkorea Genehmigt die Zeremonie zur Straßeneröffnung und zur Entwaffnung des Waffenstillstandsdorfes Jason Ditz Mit Unterstützung seiner Regierungspartei hat der südkoreanische Präsident Moon Jae-in beschlossen, eine Reihe der jüngsten Abkommen mit Nordkorea zu ratifizieren. Die Vereinbarungen bedurften keiner parlamentarischen Abstimmung, da es sich um Erweiterungen der ursprünglichen Vereinbarung zum Abbau von Spannungen handelte, die bereits im April beschlossen worden war. Zu den ratifizierten Punkten gehörte die gestern bekannt gegebene Entscheidung, das Waffenstillstandsdorf Panmunjom vollständig zu entmilitarisieren, so dass dort nur noch 70 Soldaten übrig bleiben, von denen keiner bewaffnet ist. Er genehmigte auch eine Zeremonie zur Feier der Wiederverbindung von Straßen- und Schienennetzen. Diese Vereinbarungen wurden in den letzten zwei Wochen in direkten Verhandlungen getroffen und unterstreichen, dass auch Treffen ohne die oberste Führungsebene beider Seiten zu wichtigen Ergebnissen führen können. Präsident Moon hat sich seit den Wahlen intensiv für den Friedensprozess mit Nordkorea eingesetzt, obwohl dies oft zu Kritik von Oppositionsparteien geführt hat, denen der Status quo besser passt. Sie kritisierten die Ratifizierung, konnten diese aber letztlich nicht verhindern.