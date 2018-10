Antikriegsbewegung breitet sich unter den Technikern aus Ingenieurstudenten protestieren gemeinsam mit Google- und Microsoft-Mitarbeitern gegen die Ermöglichung des US-Militarismus durch die Technologieindustrie. John Horgan Der Widerstand gegen den US-Militarismus wächst an einem unwahrscheinlichen Ort, der Technologieindustrie. Die New York Times berichtete letzte Woche, dass bei "Google, Amazon, Microsoft und Salesforce sowie bei Technologie-Start-ups zunehmend Ingenieure und Technologen fragen, ob die Produkte, an denen sie arbeiten, zur Überwachung an Orten wie China oder für militärische Projekte in den USA oder anderswo eingesetzt werden". Dieser Trend machte im vergangenen Frühjahr Schlagzeilen, als Google-Mitarbeiter gegen die Beteiligung an einem Militärprogramm namens Maven protestierten, das künstliche Intelligenz zur Identifizierung von Zielen nutzt. Die Mitarbeiter gaben eine Petition heraus, in der es hieß: "Wir glauben, dass Google nicht im Kriegsgeschäft tätig sein sollte. Deshalb bitten wir darum, dass Project Maven abgesagt wird und dass Google eine klare Richtlinie entwirft, veröffentlicht und durchsetzt, die besagt, dass weder Google noch seine Auftragnehmer jemals Kriegstechnik bauen werden." Im Mai gab Google bekannt, dass es keine Verlängerung seines Maven-Vertrags anstreben würde. Ein neuerer Schwerpunkt des Protestes ist ein 10-Milliarden-Dollar-Programm namens Joint Enterprise Defense Infrastructure, kurz JEDI, das die Sammlung militärischer Daten in einem Cloud-System fordert. JEDI soll eine Schlüsselrolle bei den Ambitionen des Pentagons spielen, künstliche Intelligenz in seine Operationen zu integrieren. Letzte Woche berichtete Bloomberg, dass Google aus zwei Gründen beschlossen habe, den JEDI-Vertrag nicht weiterzuverfolgen. Erstens habe Google nicht die erforderlichen Klassifizierungsfreigaben, erklärte ein Sprecher, und zweitens könne das Unternehmen "nicht sicher sein, dass[JEDI] mit unseren KI-Prinzipien übereinstimmen würde". Laut der New York Times verbieten die Prinzipien von Google die Nutzung seiner KI-Software "in Waffen sowie in Dienstleistungen, die gegen internationale Normen für Überwachung und Menschenrechte verstoßen". Mitarbeiter von Microsoft, das sich um JEDI bewirbt, haben das Unternehmen aufgefordert, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. In einem offenen Brief zitieren die Protestierenden einen Pentagon-Beamten, der anerkennt, dass es bei JEDI "wirklich darum geht, die Letalität unserer Abteilung zu erhöhen". Die Beschwerdeführer sagen: Viele Microsoft-Mitarbeiter glauben nicht, dass das, was wir bauen, für die Kriegsführung verwendet werden sollte. Als wir uns entschieden haben, bei Microsoft zu arbeiten, taten wir dies in der Hoffnung, "jeden Menschen auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen", nicht mit der Absicht, Leben zu beenden und die Letalität zu erhöhen. Für diejenigen, die sagen, dass ein anderes Unternehmen einfach JEDI dort abholen wird, wo Microsoft es belässt, bitten wir die Mitarbeiter dieses Unternehmens, dasselbe zu tun. Ein Wettlauf nach unten ist keine ethische Haltung. Inzwischen haben mehr als 100 Ingenieurstudenten an Stanford und anderen Schulen einen Brief veröffentlicht, in dem sie versprechen, dass sie: Erstens nichts Böses tun werden. Sich weigern, an der Entwicklung von Kriegstechnologien teilzunehmen: unsere Arbeit, unser Fachwissen und unser Leben werden nicht im Dienste der Zerstörung stehen ... Vermeiden werden, für Technologieunternehmen zu arbeiten, die die Nutzung ihrer Technologie für militärische Zwecke nicht ablehnen. Stattdessen ihre Unternehmen dazu drängen werden, sich zu verpflichten, sich weder an der Entwicklung, Herstellung, dem Handel oder der Verwendung autonomer Waffen zu beteiligen noch diese zu unterstützen, und stattdessen die Bemühungen um ein weltweites Verbot autonomer Waffen zu unterstützen. Ich begrüße die moralische Klarheit und den Mut dieser Protestierenden. Wie ich bereits erwähnt habe, sind die USA bei weitem die kriegerischste Nation der Welt, und ihre militärischen Ambitionen scheinen zu wachsen. Die USA geben mehr für Waffen und Armeen aus als die nächsten sieben größten Geldgeber zusammen, und seit 2001 befinden sie sich ununterbrochen im Krieg. Die USA sind in 76 Ländern an Anti-Terror-Operationen beteiligt. US-Kriege im Irak, in Afghanistan und in Pakistan haben laut dem Kosten des Krieges-Projekt zu den direkten (Bomben und Kugeln) oder indirekten (Vertreibung, Krankheit, Unterernährung) Todesfällen von mehr als 1,1 Millionen Menschen geführt, die meisten von ihnen Zivilisten. Allein im vergangenen Jahr haben die USA und die verbündeten Luftangriffe in Syrien und im Irak laut The Washington Post 6.000 Zivilisten getötet. Letzten Juni, als ich über Googles Entscheidung, nicht an Maven teilzunehmen, schrieb, äußerte ich die Hoffnung, dass Googles "Akt der moralischen Führung ein Gespräch über den US-Militarismus katalysieren könnte - und darüber, wie die Menschheit ein für allemal den Militarismus überwinden kann". Wenn aktuelle Berichte einen Hinweis in diese Richtung liefern, kann dieses längst überfällige Gespräch beginnen. Wenn wir jetzt nur unsere Politiker dazu bringen könnten, zuzuhören.