Israelische Botschafterin in Frankreich wegen des Versuchs der Zensur von Nachrichten kritisiert Sie beschwerte sich, dass ein Bericht über die von Israel im Gazastreifen verkrüppelten Kinder Israel verunglimpft Jason Ditz Die israelische Botschafterin in Frankreich Aliza bin Noun steht unter Beschuss, weil sie versucht hat, einen Nachrichtenbericht über die Situation im Gazastreifen zu zensieren. Der Bericht wurde von France 2 ausgestrahlt, trotz ihrer Forderung, dass er nie ausgestrahlt werden dürfe. Der Bericht mit dem Titel "Gazas verkrüppelte Teens" war eine investigative Geschichte über palästinensische Teenager, die durch das israelische Scharfschützenfeuer in den Gazastreifen gelähmt worden waren. Sie handelte unter anderem von einer Reihe von Jugendlichen, die Beine verloren haben und ihre Schwierigkeiten, mit einem einzigen Bein im Streifen auszukommen. Bin Noun argumentierte, dass der Bericht über israelische Scharfschützen, die jugendliche Zivilisten erschießen und lähmen, "Israel verunglimpft" und in der Folge eine Bedrohung für die französische jüdische Gemeinschaft darstellt. Die französische Tageszeitung Le Monde bemerkte, dass niemand in der israelischen Botschaft den Bericht überhaupt gesehen hatte, bevor man dagegen protestierte, dass er ausgestrahlt würde, und dass bin Noun sich beschwerte, dass Israel keine Gelegenheit hatte, eine Stellungnahme abzugeben, obwohl der israelische Militärsprecher in dem Bericht befragt wurde. Israelische Botschaftsvertreter verteidigen den Angriff auf den Bericht, ohne ihn zu gesehen zu haben, und sagen, dass es "offensichtlich" sei, dass er einseitig wäre. Die französischen Medien greifen dies jedoch als zynischen Versuch Israels an, den Inhalt von Nachrichtenmedien zu bestimmen und die Redefreiheit in Frankreich zu untergraben.