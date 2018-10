Gaza: Die wichtigste Geschichte, die nicht in den Massenmedien behandelt wird Der amerikanische Nachrichtenzyklus wird so sehr von den Dramen und Kleinigkeiten rund um die aktuelle Regierung dominiert, dass über die schwersten außenpolitischen Krisen nicht berichtet wird. Danny Sjursen Das israelische Militär tötet Kinder im Gazastreifen - das ist sozusagen normal. Sie würden es aber nicht wissen; das heißt, wenn Sie nicht BBC oder Al Jazeera sehen. Die unbequeme Wahrheit ist folgende: den meisten Amerikanern ist es offen gesagt egal. Die Mehrheit der Bevölkerung und eine überparteiliche Koalition fast aller politischen Entscheidungsträger sind so reflexartig pro-israelisch, dass jede Kritik am israelischen Militarismus sofort als Antisemitismus bezeichnet wird. Dennoch sollten die Amerikaner anfangen, aufmerksam zu sein. Wir in den USA sind schließlich wirklich von unserer nationalen Sicherheit besessen. So sehr, dass Washington einen ewigen "Krieg gegen den Terror" im gesamten Nahen Osten und in Afrika geführt, einige bürgerliche Freiheiten eingeschränkt und den Globus mit Hunderten von Militärbasen besetzt hat. Das Problem ist, dass keine dieser expeditionsartigen Militäraktionen das Heimatland sicherer gemacht oder die Anziehungskraft des gewalttätigen Dschihadismus gemindert hat. Zwei Faktoren erklären hauptsächlich dieses Phänomen der Kontraproduktivität der US-Außenpolitik. Erstens, die Leute reagieren einfach nicht gut auf ausländische militärische Besetzung in ihren Ländern. So entfacht die bloße Präsenz von US-Militärpersonen oft lokale Leidenschaften, Nationalismus und fundamentalistischen Islamismus. Das Ergebnis: Terroranschläge, Guerillakriege und - manchmal - der Ausbruch eines regelrechten Aufstands. Brauchst du Beweise? Siehe die folgenden Beispiele: Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Pakistan, Jemen, Somalia, Westafrika und so weiter und weiter. Der zweite Faktor ist die (genaue) Wahrnehmung - in der gesamten islamischen Welt -, dass Washington ein rechtsextremes israelisches Regime bewaffnet, finanziert und anderweitig ermöglicht, das systematisch ein apartheidähnliches Regime in den palästinensischen Gebieten (soweit es sie gibt) im Westjordanland und im Gazastreifen aufgebaut hat. Die Palästinenser leben als Bürger zweiter Klasse, im Wesentlichen unter Militärherrschaft. Sie sind auf getrennte Straßen, unterschiedliche Wasserquellen und alternative zivilpolitische Strukturen beschränkt. Sie sind von Mauern umgeben, werden allgegenwärtigen militärischen Kontrollen unterworfen und durch illegale israelisch-jüdische Siedlungen kolonisiert. Das ist nur die tägliche strukturelle Ungerechtigkeit des palästinensischen Lebens. Von dort aus haben sich die Dinge nur noch verschlechtert. Seit einigen Monaten werden (friedlich) protestierende Einwohner Gazas in Scharen entlang der Grenzzäune abgeschlachtet. Mindestens 40 Kinder wurden getötet, ebenso wie Frauen, alte Leute und unbewaffnete junge Männer. Mehr als 168 Palästinenser wurden erschossen und Tausende weitere verletzt. Es ist eine humanitäre Tragödie - ein grenzüberschreitendes Kriegsverbrechen. Das israelische Militär hat wenig Sinn für Verhältnismäßigkeit. Auch wenn die israelischen Führer alle Demonstranten - auch die Babys - als Hamas-Terroristen bezeichnen, sind die Opfer zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite so einseitig, dass sie absurd sind. Was uns zu einer logischen Schlussfolgerung führt: Entweder A) die Demonstranten sind die am wenigsten effektiven Terroristen aller Zeiten (da kaum Israelis getötet wurden), oder B) einige israelische Politiker lügen die Welt an und sind völlig unehrlich. Der rationale Analytiker müsste auf das Letztere schließen. Womit wir bei der US-Medien- (oder in Wirklichkeit Unterhaltungs-) Industrie wären. Von dieser hört man kaum etwas, auch nicht im "liberalen" Netz MSNBC. Das palästinensische Leben, selbst das von Kindern, findet in den Vereinigten Staaten von Amerika einfach keine große Sympathie. Es ist offensichtlich, und es ist verständlich. Die amerikanische Bevölkerung wird mit Ablenkungsmedien konfrontiert: Besessenheit von Präsident Trump bei jedem Schritt, die Kavanaugh-Anhörungen, verdammt - sogar Kanyes bizarrer Besuch im ovalen Büro. Es bleibt nur noch wenig Zeit für eine Erwähnung der Außenpolitik, für die Tatsache, dass die USA in mindestens sieben Ländern im Krieg stehen, dass die Jemeniten von einer von Washington unterstützten saudischen Koalition ausgehungert und bombardiert werden und dass die israelischen Streitkräfte (IDF) seit einigen Monaten Gaza-Zivilisten niederschießen. Hier ist der Clou: Weißt du, wer es nicht vergisst? Die Muslime auf der ganzen Welt. Die US-Politik gegenüber Israel und dem Nahen Osten im Allgemeinen ist und war Auslöser für eine Radikalisierung einer Generation verarmter, frustrierter muslimischer Jugendlicher von Westafrika bis Südasien. Dies ist eine echte Bedrohung der nationalen Sicherheit, die zum Teil von uns selbst verursacht wird. Eine glaubwürdige Umfrage nach der anderen zeigt, dass die internationale Öffentlichkeit die Vereinigten Staaten von Amerika als die größte Bedrohung für den Weltfrieden betrachtet. Nicht Nordkorea, Syrien, Russland oder China - nein, Amerika. Das ist ein Problem und natürlich eine Bedrohung für das US-Binnenland. Außerdem gibt es wenig Anzeichen dafür, dass Washington die Politik umkehren oder die israelische Gewalt zurückdrängen wird. Um den Zynismus der israelischen Politik zu verstehen, sollten Sie bedenken, dass die Israelis eine aufkeimende Partnerschaft mit dem extremistischen, wahhabitischen Staat Saudi-Arabien aufbauen. Das stimmt: Die Wächter der heiligen Stätten von Mekka und Medina, die Saudis, die angeblich die Palästinenser unterstützen (sich aber einen Dreck um sie kümmern) und die ihre fundamentalistische Version des Islam in der Region verbreiten, machen einen Deal mit Israel. Und was diese Saudis betrifft, so zeigen die USA keinerlei Anzeichen dafür, dass sie in naher Zukunft die Unterstützung dieses mörderischen Regimes gewinnen werden. Die Saudis sind kurz, wenn auch umstritten, im Nachrichtenzyklus aufgetaucht, nachdem sie (wahrscheinlich) einen dissidenten Journalisten ermordet haben, aber die sichere Wette ist, dass die USA auf Seiten der Saudis bleiben und mit ihnen den Waffenhandel im Wert von 110 Milliarden Dollar abschließen werden. Diese einseitige Politik wird Konsequenzen haben. Neue Terroristen werden motiviert, die USA als Reaktion auf ihre pro-israelische Politik anzugreifen. Selbst General David Petraeus - weit entfernt von einem linken Pazifisten - sorgte einst sogar für Aufsehen, indem er zugab, dass Amerikas Israel-Politik radikale Dschihadis motiviert. Washington liebt es, Israel als die "einzige Demokratie im Nahen Osten" anzupreisen. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Die unbequeme Wahrheit ist, dass Israel entweder ein jüdischer Staat oder ein demokratischer Staat sein kann - es kann nicht beides sein, da ein großer Teil seiner Bevölkerung arabisch und muslimisch bleibt. Wenn die USA weiterhin israelische Gewalt und die strukturelle Entrechtung der Palästinenser zulassen, werden sie den Wirbelsturm ernten. Und wenn wir angegriffen werden, werden wir in unser übliches Geschrei ausbrechen: "Warum hassen sie uns?" Da fällt mir eine Reihe von Gründen ein.