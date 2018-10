Taliban bestätigen US-Gespräche und sagen, dass die USA bereit sind, über Truppenabzug zu reden Nächste Gespräche mit Schwerpunkt auf einem Abzug der USA erwartet Jason Ditz Taliban-Funktionäre gaben am Wochenende Erklärungen heraus, die zum ersten Mal eine neue Gesprächsrunde über den Friedensprozess mit dem US-Gesandten Zalmay Khalilzad bestätigten. Die Gespräche fanden in Katar statt, wo sich die diplomatischen Büros der Taliban befinden. Die Taliban geben selten zu, dass Gespräche im Gange sind, aber noch wichtiger ist, dass sich die Diskussionen auf den Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan nach 17 Jahren konzentrieren, und dass die USA dem als Diskussionsthema zugestimmt haben. Der Sprecher der Taliban Sayed Mohammed Akbar Agha sagt, dass in naher Zukunft weitere Gespräche über den Abzug der USA geführt werden sollen und sagt, dass er glaubt, dass Frieden möglich ist, aber nur in Verbindung mit dem Abzug ausländischer Truppen aus dem Land. Die Bereitschaft der USA, nicht nur über Frieden zu sprechen, sondern auch über einen Rückzug, ist beispiellos. Im Allgemeinen war es die Priorität der USA, die Truppen in Afghanistan zu halten, obwohl es nach Jahren des Scheiterns zumindest einige innerhalb der Administration Trump gibt, die offen sind für die Idee, den Konflikt mit einer Verhandlungslösung zu beenden.